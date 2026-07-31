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Новини Вибухи на полігоні під Хмельницьким
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Вибух на полігоні під Хмельницьким: постраждали 4 військових, розпочато провадження

Вибух на полігоні під Хмельницьким: що відомо?

За фактом детонації боєприпасів на території військового полігону у Хмельницькому, внаслідок якої постраждали четверо військовослужбовців, розпочато досудове розслідування.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Вибух пролунав близько 11:55. Попередньою, сталася неконтрольована детонація боєприпасів.

"Чотирьох постраждалих військовослужбовців госпіталізували. Ступінь тяжкості отриманих ними тілесних ушкоджень встановлюється.

Через детонацію боєприпасів слідчі поки не можуть безпечно розпочати огляд місця події. Водночас працівники ДБР уже опитують командування та особовий склад військової частини, а також проводять інші першочергові слідчі дії", - йдеться в повідомленні.

Попередня кваліфікація - порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, яке спричинило тілесні ушкодження кільком особам.

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Що передувало?

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Автор: 

вибух (4786) Хмельницький (318) ДБР (3657) Хмельницька область (999) Хмельницький район (60)
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