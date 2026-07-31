Вибух на полігоні під Хмельницьким: постраждали 4 військових, розпочато провадження

За фактом детонації боєприпасів на території військового полігону у Хмельницькому, внаслідок якої постраждали четверо військовослужбовців, розпочато досудове розслідування.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Вибух пролунав близько 11:55. Попередньою, сталася неконтрольована детонація боєприпасів.

"Чотирьох постраждалих військовослужбовців госпіталізували. Ступінь тяжкості отриманих ними тілесних ушкоджень встановлюється.

Через детонацію боєприпасів слідчі поки не можуть безпечно розпочати огляд місця події. Водночас працівники ДБР уже опитують командування та особовий склад військової частини, а також проводять інші першочергові слідчі дії", - йдеться в повідомленні.

Попередня кваліфікація - порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, яке спричинило тілесні ушкодження кільком особам.

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Що передувало?

Сили спеціальних операцій повідомили, що на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області 31 липня стався вибух із подальшою детонацією.

У Хмельницькому після вибухів на території однієї з військових частин пошкоджено житлові будинки та комунальні будівлі.

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