Взрыв на полигоне под Хмельницким: пострадали 4 военнослужащих, возбуждено уголовное дело

По факту взрыва боеприпасов на территории военного полигона в Хмельницком, в результате которого пострадали четверо военнослужащих, начато досудебное расследование.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Взрыв прогремел около 11:55. По предварительным данным, произошла неконтролируемая детонация боеприпасов.

"Четыре пострадавших военнослужащих госпитализированы. Степень тяжести полученных ими телесных повреждений устанавливается.

Из-за детонации боеприпасов следователи пока не могут безопасно приступить к осмотру места происшествия. В то же время сотрудники ГБР уже опрашивают командование и личный состав воинской части, а также проводят другие первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении.

Предварительная квалификация - нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее телесные повреждения нескольким лицам.

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Что предшествовало?

Силы специальных операций сообщили, что на территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области 31 июля произошел взрыв с последующей детонацией.

В Хмельницком после взрывов на территории одной из воинских частей повреждены жилые дома и коммунальные здания.

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