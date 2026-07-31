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Новости Взрывы в Хмельницком
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Взрыв на полигоне под Хмельницким: пострадали 4 военнослужащих, возбуждено уголовное дело

Взрыв на полигоне под Хмельницким: что известно?

По факту взрыва боеприпасов на территории военного полигона в Хмельницком, в результате которого пострадали четверо военнослужащих, начато досудебное расследование.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Взрыв прогремел около 11:55. По предварительным данным, произошла неконтролируемая детонация боеприпасов.

"Четыре пострадавших военнослужащих госпитализированы. Степень тяжести полученных ими телесных повреждений устанавливается.

Из-за детонации боеприпасов следователи пока не могут безопасно приступить к осмотру места происшествия. В то же время сотрудники ГБР уже опрашивают командование и личный состав воинской части, а также проводят другие первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении.

Предварительная квалификация - нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее телесные повреждения нескольким лицам.

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Что предшествовало?

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Автор: 

взрыв (7134) Хмельницький (506) ГБР (3605) Хмельницкая область (1112) Хмельницкий район (62)
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Топ комментарии
+7
А до чого тут "розкрадають"? До чого тут ЦЕ? Чи тобі одаково, про що писать - аби "лайна, на вентилятор, накидать..."? Я помітив цю твою "методу" вже...
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31.07.2026 17:55 Ответить
+6
В нас ************* колись закінчиться?
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31.07.2026 17:40 Ответить
+6
Вишневе нічому не навчило...
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31.07.2026 17:42 Ответить

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