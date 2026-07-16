Детонація боєприпасів на складах у Вишневому: затримано гендиректора оборонного підприємства та його заступника, - Кравченко. ВIДЕО
Затримано генерального директора підприємства оборонного сектору та його заступника в порядку статті 615 КПК України. Їм повідомлено про підозру у службовій недбалості, що призвела до трагедії у Вишневому на Київщині.
Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.
Детонація боєприпасів
Так, він нагадав, що у ніч на 6 липня 2026 року збройні сили РФ завдали ракетного удару по Київській області. Балістична ракета 9М723 комплексу "Іскандер" влучила у склад підприємства у Вишневому. Після влучання почалася масштабна вторинна детонація боєприпасів, яка тривала годинами.
"7 загиблих. 29 поранених. Понад 600 евакуйованих. 13 гектарів житлової забудови в руїнах. Це не лише наслідки чергового ракетного удару рф. За даними слідства, масштаб трагедії збільшила службова недбалість конкретних людей у тилу", - зазначив Кравченко.
Що встановило слідство
- Встановлено: значну кількість боєприпасів зберігали у приміщеннях, які категорично не відповідали вимогам безпеки та не мали необхідних дозвільних документів. Склад не був призначений для такого зберігання, тим паче довготривалого.
- Розміщення подібних об’єктів поблизу цивільної забудови прямо заборонене законодавством, урядовими постановами та рішеннями Ставки Верховного Головнокомандувача. Ці вимоги були проігноровані. Від огорожі підприємства до найближчих будівель було близько 24 метрів, а до одного з приватних будинків – менше 18.
- Генпрокурор наголосив, що російська ракета стала першопричиною, але масштаб подальшої детонації та її наслідків визначило саме нехтування базовими правилами зберігання боєприпасів і безпеки людей. Посадовці, відповідальні за ці рішення, не могли не усвідомлювати ризиків.
Затримання
Сьогодні генерального директора підприємства оборонного сектору та його заступника затримано в порядку статті 615 КПК України. Їм повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки та загибель людей (ч. 2, ч. 3 ст. 367 КК України), а також вручено клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Обох посадовців звільнено з посад.
Кравченко зауважив, що це перші процесуальні рішення у цьому кримінальному провадженні. Слідство має встановити весь ланцюг рішень: хто погодив розміщення боєприпасів саме на цій території, хто відповідав за їх безпечне зберігання, хто мав здійснювати контроль і чому ці порушення не були зупинені.
Також окремо перевіряється версія щодо можливого агентурного впливу РФ та витоку інформації про місце зберігання боєприпасів на користь держави-агресора.
Розслідування триває.
Що передувало?
- Нагадаємо, як повідомляв Цензор.НЕТ, унаслідок масованої російської атаки на Вишневе 6 липня було пошкоджено понад 200 об'єктів, серед яких більш як 100 житлових будинків і сім гуртожитків для залізничників. Тоді загинули дев'ятеро людей, ще 48 зазнали поранень, а без газопостачання залишилися близько 300 родин.
- Президент Володимир Зеленський згодом заявив, що об’єкт у Вишневому, який уразили під час російського удару 6 липня, був складом боєприпасів одного з підприємств "Укроборонпрому".
- Президент Володимир Зеленський заявив, що СБУ встановила конкретних керівників підприємств "Укроборонпрому", які розмістили склад боєприпасів у Вишневому.
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