Зеленський про перші результати розслідування щодо вибуху складів у Вишневому: Керівники двох держпідприємств діяли всупереч закону

Президент Володимир Зеленський заявив, що СБУ встановила конкретних керівників підприємств "Укроборонпрому", які розмістили склад боєприпасів у Вишневому.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Перші результати розслідування

"Щойно були детальні доповіді по ситуації у місті Вишневе – після вибуху на складах і пожежі від удару російських ракет. Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора в межах кримінального провадження перевіряють всі обставини трагедії. Сьогодні генерал-майор СБУ Поклад доповів перші результати: хто і на яких посадах в Укроборонпромі допустив, на жаль, що склади зі зброєю були у Вишневому. Пряма заборона цього – і нормами закону, і рішенням Ставки – все це було порушено", - сказав президент.

Він зазначив, що конкретні посадові особи відомі, і позиція держави полягає в тому, що кожен з них має бути притягнутий до справедливої відповідальності.

"Ми всі розуміємо, що таке час війни, і кожен керівник повинен відчувати, що від його рішень чи бездіяльності залежать життя людей", - наголосив Зеленський.

Порушення закону та рішень Ставки

За словами глави держави, керівники двох державних підприємств діяли всупереч закону, всупереч рішенню Ставки та посадовим інструкціям. Наразі слідство перевіряє діяльність заступників керівників, які відповідали за безпеку. Є також інші посадові особи, чиї дії та рішення теж будуть проаналізовані.

Аудит оборонних об'єктів

"Служба безпеки України спільно з іншими правоохоронцями має перевірити й інші подібні підприємства, і кожен керівник підприємств на своєму рівні повинен гарантувати, щоб не було повторення таких трагедій. Є в Україні належні місця, щоб зберігати зброю та зберігати боєприпаси, – це все визначено, щоб не було поруч житлових будинків. І відновлення зруйнованого має відбуватись швидше, це стосується не тільки Вишневого. Звісно, багато залежить від якості роботи в громадах та роботи в областях, але і на рівні уряду є що виправити. Будуть найближчим часом рішення", - заявив Зеленський.

Контроль за діяльністю підприємств "Укроборонпрому"

Очільник держави додав, що "сьогодні також дуже детально говорили" щодо по майбутнього "Укроборонпрому".

"Структура велика, в неї входять десятки підприємств, одне з яких розмістило той склад у Вишневому. Звісно, внутрішні процеси в структурі Укроборонпрому щодо контролю за діяльністю підприємств та директорами мають бути більш сильними", - сказав президент.

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Що передувало?

Нагадаємо, як повідомляв Цензор.НЕТ, унаслідок масованої російської атаки на Вишневе 6 липня було пошкоджено понад 200 об'єктів, серед яких більш як 100 житлових будинків і сім гуртожитків для залізничників. Тоді загинули дев'ятеро людей, ще 48 зазнали поранень, а без газопостачання залишилися близько 300 родин.

Президент Володимир Зеленський згодом заявив, що об’єкт у Вишневому, який уразили під час російського удару 6 липня, був складом боєприпасів одного з підприємств "Укроборонпрому".

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