Зеленский о первых результатах расследования взрыва складов в Вишневом: Руководители двух госпредприятий действовали вопреки закону

Президент Владимир Зеленский заявил, что СБУ установила личности конкретных руководителей предприятий "Укроборонпрома", которые разместили склад боеприпасов в Вишневом.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Только что прозвучали подробные доклады о ситуации в городе Вишневом — после взрыва на складах и пожара вследствие удара российских ракет. Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора в рамках уголовного производства проверяют все обстоятельства трагедии. Сегодня генерал-майор СБУ Поклад доложил о первых результатах: кто и на каких должностях в "Укроборонпроме" допустил, к сожалению, что склады с оружием находились в Вишневом. Прямой запрет на это — и нормами закона, и решением Ставки — все это было нарушено", — сказал президент.

Он отметил, что конкретные должностные лица известны, и позиция государства заключается в том, что каждый из них должен быть привлечен к справедливой ответственности.

"Мы все понимаем, что такое время войны, и каждый руководитель должен осознавать, что от его решений или бездействия зависят жизни людей", — подчеркнул Зеленский.

Нарушение закона и решений Ставки

По словам главы государства, руководители двух государственных предприятий действовали вопреки закону, вопреки решению Ставки и должностным инструкциям. Следствие проверяет деятельность заместителей руководителей, которые отвечали за безопасность. Есть также другие должностные лица, чьи действия и решения будут проанализированы.

Аудит оборонных объектов

"Служба безопасности Украины совместно с другими правоохранителями должна проверить и другие подобные предприятия, и каждый руководитель предприятий на своем уровне должен гарантировать, чтобы не было повторения таких трагедий. Есть в Украине надлежащие места, чтобы хранить оружие и хранить боеприпасы, - это все определено, чтобы не было рядом жилых домов. И восстановление разрушенного должно происходить быстрее, это касается не только Вишневого. Конечно, многое зависит от качества работы в громадах и работы в областях, но и на уровне правительства есть что исправить. Будут в ближайшее время решения", – заявил Зеленский.

Контроль деятельности предприятий "Укроборонпрома"

Глава государства добавил, что "сегодня также очень подробно говорили" по поводу будущего "Укроборонпрома".

"Структура большая, в нее входят десятки предприятий, одно из которых разместило этот склад в Вишневом. Конечно, внутренние процессы в структуре "Укроборонпрома" по контролю за деятельностью предприятий и директорами должны быть более сильными", - сказал президент.

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Что предшествовало?

Напомним, как сообщал Цензор.НЕТ, вследствие массированной российской атаки на Вишневое 6 июля было повреждено более 200 объектов, среди которых более 100 жилых домов и семь общежитий для железнодорожников. Тогда погибли девять человек, ещё 48 получили ранения, а без газоснабжения остались около 300 семей.

Президент Владимир Зеленский впоследствии заявил, что поразивший во время российского удара 6 июля объект в Вишневом был складом боеприпасов одного из предприятий "Укроборонпрома".

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