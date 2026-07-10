РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11982 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников на Киевщину
137 2

После российской атаки в Вишневом восстановили газоснабжение для более чем 200 семей, - "Нафтогаз"

В Вишневом после атаки РФ восстановили газоснабжение для 214 семей

В Вишневом Киевской области после российской атаки возобновили газоснабжение для 214 семей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Группа "Нафтогаз".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Специалисты возобновили подачу "голубого топлива" на безопасных участках города после одной из самых масштабных российских атак на Вишневое.

"214 семей в Вишневом сегодня снова получили газ после одной из самых масштабных вражеских атак на город. Специалисты восстановили газоснабжение на безопасных участках", — сообщили в "Нафтогазе".

В настоящее время аварийно-восстановительные работы в городе продолжаются. Газовики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить газоснабжение всем жителям, оставшимся без этой услуги в результате российского удара.

Читайте: Кабмин выделит более 3 миллиардов на ликвидацию последствий обстрела Вишневого

  • Напомним, как сообщал Цензор.НЕТ, в результате массированной российской атаки на Вишневое 6 июля было повреждено более 200 объектов, среди которых более 100 жилых домов и семь общежитий для железнодорожников. Тогда погибли девять человек, ещё 48 получили ранения, а без газоснабжения остались около 300 семей.

Автор: 

Газ (10084) Киевская область (4735) обстрел (33710) повреждение (187) атака (1728) Броварский район (83) Вишневое (1)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 