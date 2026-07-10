После российской атаки в Вишневом восстановили газоснабжение для более чем 200 семей, - "Нафтогаз"

В Вишневом Киевской области после российской атаки возобновили газоснабжение для 214 семей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Группа "Нафтогаз".

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Специалисты возобновили подачу "голубого топлива" на безопасных участках города после одной из самых масштабных российских атак на Вишневое.

"214 семей в Вишневом сегодня снова получили газ после одной из самых масштабных вражеских атак на город. Специалисты восстановили газоснабжение на безопасных участках", — сообщили в "Нафтогазе".

В настоящее время аварийно-восстановительные работы в городе продолжаются. Газовики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить газоснабжение всем жителям, оставшимся без этой услуги в результате российского удара.

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