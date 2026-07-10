После российской атаки в Вишневом восстановили газоснабжение для более чем 200 семей, - "Нафтогаз"
В Вишневом Киевской области после российской атаки возобновили газоснабжение для 214 семей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Группа "Нафтогаз".
Специалисты возобновили подачу "голубого топлива" на безопасных участках города после одной из самых масштабных российских атак на Вишневое.
"214 семей в Вишневом сегодня снова получили газ после одной из самых масштабных вражеских атак на город. Специалисты восстановили газоснабжение на безопасных участках", — сообщили в "Нафтогазе".
В настоящее время аварийно-восстановительные работы в городе продолжаются. Газовики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить газоснабжение всем жителям, оставшимся без этой услуги в результате российского удара.
- Напомним, как сообщал Цензор.НЕТ, в результате массированной российской атаки на Вишневое 6 июля было повреждено более 200 объектов, среди которых более 100 жилых домов и семь общежитий для железнодорожников. Тогда погибли девять человек, ещё 48 получили ранения, а без газоснабжения остались около 300 семей.
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