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Новини Ракетна атака на Київ
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Після російської атаки у Вишневому відновили газопостачання для понад 200 родин, - Нафтогаз

У Вишневому після атаки РФ повернули газ 214 родинам

У Вишневому Київської області після російської атаки відновили газопостачання для 214 родин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Група Нафтогаз.

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Фахівці відновили подачу "блакитного палива" на безпечних ділянках міста після однієї з наймасштабніших російських атак на Вишневе.

"214 родин у Вишневому сьогодні знову отримали газ після однієї з наймасштабніших ворожих атак на місто. Фахівці відновили газопостачання на безпечних ділянках", – повідомили в Нафтогазі.

Наразі аварійно-відновлювальні роботи у місті тривають. Газовики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути газопостачання всім мешканцям, які залишилися без цієї послуги внаслідок російського удару.

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  • Нагадаємо, як повідомляв Цензор.НЕТ, унаслідок масованої російської атаки на Вишневе 6 липня було пошкоджено понад 200 об'єктів, серед яких більш як 100 житлових будинків і сім гуртожитків для залізничників. Тоді загинули дев'ятеро людей, ще 48 зазнали поранень, а без газопостачання залишилися близько 300 родин.

Автор: 

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