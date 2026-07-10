Після російської атаки у Вишневому відновили газопостачання для понад 200 родин, - Нафтогаз

У Вишневому Київської області після російської атаки відновили газопостачання для 214 родин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Група Нафтогаз.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Фахівці відновили подачу "блакитного палива" на безпечних ділянках міста після однієї з наймасштабніших російських атак на Вишневе.

"214 родин у Вишневому сьогодні знову отримали газ після однієї з наймасштабніших ворожих атак на місто. Фахівці відновили газопостачання на безпечних ділянках", – повідомили в Нафтогазі.

Наразі аварійно-відновлювальні роботи у місті тривають. Газовики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути газопостачання всім мешканцям, які залишилися без цієї послуги внаслідок російського удару.

Читайте: Кабмін виділить понад 3 мільярди на ліквідацію наслідків обстрілу Вишневого