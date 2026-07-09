В Вишневом взорвался склад боеприпасов предприятия "Укроборонпром", будут увольнения, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что объект в Вишневом, пострадавший вследствие российского удара 6 июля, был складом боеприпасов одного из предприятий "Укроборонпрома".

Об этом он сказал во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.

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Причины взрыва

Зеленский выразил свои соболезнования, назвав удар РФ по Вишневому "абсолютно ужасной ситуацией", которая привела к большому количеству пострадавших.

"В Вишневом находился склад боеприпасов. Враг нанес удар по этому складу. Пострадало большое количество людей, большие потери. Но одних соболезнований недостаточно. Я получил всю информацию от Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры. Возбуждено уголовное дело, виновные будут привлечены к уголовной ответственности и, безусловно, последуют увольнения в "Укроборонпроме", — добавил он, поскольку пораженный склад принадлежал одному из предприятий "Укроборонпрома".

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Что предшествовало?

Напомним, в ночь на 6 июля российские войска нанесли массированный удар по Киевской области, в частности, по городу Вишневое. Там фиксировалась вторичная детонация.

Из-за риска повторной детонации взрывоопасных предметов из Вишневого эвакуировали более 600 человек. Всего в Вишневом повреждено 13 гектаров жилой застройки.

Накануне президент Владимир Зеленский поручил выяснить обстоятельства "того, что произошло в Вишневом".

В Киевской области повреждены дома и два предприятия, погибли 6 человек.

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