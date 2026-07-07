В Вишневом продолжается ликвидация последствий российской атаки. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Вишневом Киевской области спасатели продолжают ликвидировать последствия российского ракетного удара. Вследствие атаки погибли семь человек, ещё 26 получили ранения; продолжаются работы по разбору завалов, тушению пожаров и обследованию территории.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели ГСЧС непрерывно работают на месте российского ракетного удара. К сожалению, трагедия унесла жизни 7 человек, еще 26 человек пострадали.
Разрушения в Вишневом
Повреждения получили:
- частный жилой сектор,
- повреждены также объекты бизнеса,
- административные и производственные здания.
Привлечена авиация
В настоящее время специалисты ГСЧС продолжают ликвидировать очаги пожаров, разбирать поврежденные конструкции и обследовать территорию на наличие взрывоопасных предметов. Также задействованы кинологические подразделения.
Для тушения пожара задействована авиация — вертолет ГСЧС совершил более 30 сбросов воды.
Всего к ликвидации последствий привлечено около 200 спасателей и 55 единиц спецтехники. Параллельно на месте происшествия работают психологи, которые оказывают всю необходимую поддержку пострадавшим.
Что предшествовало?
- Напомним, в ночь на 6 июля российские войска нанесли массированный удар по Киевской области, в частности, по городу Вишневое. Там фиксировалась вторичная детонация.
- Из-за риска повторной детонации взрывоопасных предметов из Вишневого эвакуировали более 600 человек. Всего в Вишневом повреждено 13 гектаров жилой застройки.
- Накануне президент Владимир Зеленский поручил выяснить обстоятельства "того, что произошло в Вишневом".
- В Киевской области повреждены дома и два предприятия, погибли 6 человек.
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