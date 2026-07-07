В Вишневом продолжается ликвидация последствий российской атаки. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Вишневом Киевской области спасатели продолжают ликвидировать последствия российского ракетного удара. Вследствие атаки погибли семь человек, ещё 26 получили ранения; продолжаются работы по разбору завалов, тушению пожаров и обследованию территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Спасатели ГСЧС непрерывно работают на месте российского ракетного удара. К сожалению, трагедия унесла жизни 7 человек, еще 26 человек пострадали.

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Разрушения в Вишневом

Повреждения получили:

частный жилой сектор,

повреждены также объекты бизнеса,

административные и производственные здания.

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Привлечена авиация

В настоящее время специалисты ГСЧС продолжают ликвидировать очаги пожаров, разбирать поврежденные конструкции и обследовать территорию на наличие взрывоопасных предметов. Также задействованы кинологические подразделения.

Для тушения пожара задействована авиация — вертолет ГСЧС совершил более 30 сбросов воды.

Всего к ликвидации последствий привлечено около 200 спасателей и 55 единиц спецтехники. Параллельно на месте происшествия работают психологи, которые оказывают всю необходимую поддержку пострадавшим.

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