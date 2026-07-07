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Новости Массированный комбинированный удар
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В Вишневом продолжается ликвидация последствий российской атаки. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российский удар по Вишневому

В Вишневом Киевской области спасатели продолжают ликвидировать последствия российского ракетного удара. Вследствие атаки погибли семь человек, ещё 26 получили ранения; продолжаются работы по разбору завалов, тушению пожаров и обследованию территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Спасатели ГСЧС непрерывно работают на месте российского ракетного удара. К сожалению, трагедия унесла жизни 7 человек, еще 26 человек пострадали.

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Разрушения в Вишневом

Повреждения получили:

  • частный жилой сектор,
  • повреждены также объекты бизнеса,
  • административные и производственные здания.

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Привлечена авиация

В настоящее время специалисты ГСЧС продолжают ликвидировать очаги пожаров, разбирать поврежденные конструкции и обследовать территорию на наличие взрывоопасных предметов. Также задействованы кинологические подразделения.

Для тушения пожара задействована авиация — вертолет ГСЧС совершил более 30 сбросов воды.

Всего к ликвидации последствий привлечено около 200 спасателей и 55 единиц спецтехники. Параллельно на месте происшествия работают психологи, которые оказывают всю необходимую поддержку пострадавшим.

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Вишневое
Вишневое

Последствия в Вишневом
Последствия в Вишневом
Последствия в Вишневом
Последствия в Вишневом
Последствия в Вишневом
Последствия в Вишневом
Последствия в Вишневом

Что предшествовало?

  • Напомним, в ночь на 6 июля российские войска нанесли массированный удар по Киевской области, в частности, по городу Вишневое. Там фиксировалась вторичная детонация.
  • Из-за риска повторной детонации взрывоопасных предметов из Вишневого эвакуировали более 600 человек. Всего в Вишневом повреждено 13 гектаров жилой застройки.
  • Накануне президент Владимир Зеленский поручил выяснить обстоятельства "того, что произошло в Вишневом".
  • В Киевской области повреждены дома и два предприятия, погибли 6 человек.

Автор: 

Вишневое (51) Киевская область (4720) ГСЧС (5252) Бучанский район (172)
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Топ комментарии
+6
Я знаю - склад БК прилетів туди з Росії трохи раніше за ракети.
Не розминулися через напружений повітряний трафік.

Тому ніхто з з українських посадовців не може сказати, що це було.
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07.07.2026 21:24 Ответить
+3
Хазяїна "безхозних" снарядів знайшли?
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07.07.2026 21:25 Ответить
+3
Кажуть що склад не міноборони України. тоді якась ОПГ чи буряти розмістили тисячі тон боеприпасів під Києвом.
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07.07.2026 21:34 Ответить

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