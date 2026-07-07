У Вишневому триває ліквідація наслідків російської атаки. ФОТОрепортаж

У Вишневому Київської області рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російського ракетного удару. Внаслідок атаки загинули семеро людей, ще 26 дістали поранення, тривають розбір завалів, гасіння пожеж і обстеження території.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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Рятувальники ДСНС безперервно працюють на місці російського ракетного удару. На жаль, трагедія забрала життя 7 людей, ще 26 осіб постраждали.

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Руйнування у Вишневому

Руйнувань зазнав:

приватний житловий сектор,

пошкоджені також об’єкти бізнесу,

адміністративні та виробничі будівлі.

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Залучили авіацію

Наразі фахівці ДСНС продовжують ліквідовувати осередки пожеж, розбирати пошкоджені конструкції та обстежувати територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Також залучені кінологічні розрахунки.

Для гасіння вогню працює авіація - гелікоптер ДСНС здійснив понад 30 скидів води.

Загалом до ліквідації наслідків задіяно близько 200 рятувальників та 55 одиниць спецтехніки. Паралельно на місці події працюють психологи, які надають усю необхідну підтримку постраждалим.

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