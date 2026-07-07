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Новини Масований комбінований удар
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У Вишневому триває ліквідація наслідків російської атаки. ФОТОрепортаж

Російський удар по Вишневому

У Вишневому Київської області рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російського ракетного удару. Внаслідок атаки загинули семеро людей, ще 26 дістали поранення, тривають розбір завалів, гасіння пожеж і обстеження території.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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Рятувальники ДСНС безперервно працюють на місці російського ракетного удару. На жаль, трагедія забрала життя 7 людей, ще 26 осіб постраждали.

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Руйнування у Вишневому

Руйнувань зазнав:

  • приватний житловий сектор,
  • пошкоджені також об’єкти бізнесу,
  • адміністративні та виробничі будівлі.

Також читайте: У Вишневому пошкоджено 13 гектарів житлової забудови, уряд виділить кошти на відновлення, - Свириденко

Залучили авіацію

Наразі фахівці ДСНС продовжують ліквідовувати осередки пожеж, розбирати пошкоджені конструкції та обстежувати територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Також залучені кінологічні розрахунки.

Для гасіння вогню працює авіація - гелікоптер ДСНС здійснив понад 30 скидів води.

Загалом до ліквідації наслідків задіяно близько 200 рятувальників та 55 одиниць спецтехніки. Паралельно на місці події працюють психологи, які надають усю необхідну підтримку постраждалим.

Також читайте: Генштаб про вибухи у Вишневому: Об’єкт, на якому відбувалася детонація, не належить ЗСУ

Вишневе
Вишневе

Наслідки у Вишневому
Наслідки у Вишневому
Наслідки у Вишневому
Наслідки у Вишневому
Наслідки у Вишневому
Наслідки у Вишневому
Наслідки у Вишневому

Що передувало?

  • Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські війська завдали масованого удару по Київській області, зокрема, по місту Вишневе. Там фіксували вторинну детонацію.
  • Через ризики повторної детонації вибухонебезпечних предметів понад 600 людей із Вишневого евакуювали. Загалом у Вишневому пошкоджено 13 гектарів житлової забудови.
  • Напередодні президент Володимир Зеленський доручив з’ясувати обставини, "того, що сталось у Вишневому".
  • На Київщині пошкоджено будинки та два підприємства, загинуло 6 людей.

Автор: 

Вишневе (54) Київська область (4684) ДСНС (5397) Бучанський район (186)
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Топ коментарі
+8
Я знаю - склад БК прилетів туди з Росії трохи раніше за ракети.
Не розминулися через напружений повітряний трафік.

Тому ніхто з з українських посадовців не може сказати, що це було.
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07.07.2026 21:24 Відповісти
+6
Кажуть що склад не міноборони України. тоді якась ОПГ чи буряти розмістили тисячі тон боеприпасів під Києвом.
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07.07.2026 21:34 Відповісти
+5
Хазяїна "безхозних" снарядів знайшли?
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07.07.2026 21:25 Відповісти

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