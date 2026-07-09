У Вишневому вибухнув склад боєприпасів підприємства "Укроборонпром", будуть звільнення, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що об’єкт у Вишневому, який уразили під час російського удару 6 липня, був складом боєприпасів одного з підприємств "Укроборонпрому".

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

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Причини вибуху

Зеленський висловив свої співчуття, назвавши удар РФ по Вишневому "абсолютно жахливою ситуацією", яка призвела до великої кількості постраждалих.

"У Вишневому був склад боєприпасів. Ворог вразив цей склад. Постраждала велика кількість людей, велика кількість втрат. Але співчуттів недостатньо. Я отримав усю інформацію від Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури. Є кримінальна справа, винні люди будуть притягнуті до кримінальної відповідальності й, безумовно, будуть звільнення в "Укроборонпромі"", — додав він, оскільки уражений склад належав одному з підприємств "Укроборонпрому".

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Що передувало?

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські війська завдали масованого удару по Київській області, зокрема, по місту Вишневе. Там фіксували вторинну детонацію.

Через ризики повторної детонації вибухонебезпечних предметів понад 600 людей із Вишневого евакуювали. Загалом у Вишневому пошкоджено 13 гектарів житлової забудови.

Напередодні президент Володимир Зеленський доручив з’ясувати обставини, "того, що сталось у Вишневому".

На Київщині пошкоджено будинки та два підприємства, загинуло 6 людей.

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