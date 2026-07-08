Кабмін виділить понад 3 млрд грн на ліквідацію наслідків обстрілу Вишневого, - Свириденко
Кабінет Міністрів доручив невідкладно підготувати рішення про виділення 3,04 млрд грн із резервного фонду державного бюджету на ліквідацію наслідків російського обстрілу міста Вишневе Київської області, який стався 6 липня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
За її словами, кошти спрямують на виплату компенсацій власникам зруйнованого або пошкодженого житла, відбудову знищених будинків, капітальний ремонт багатоповерхівок, а також відновлення інженерних мереж.
Свириденко зазначила, що відповідним міністерствам доручено невідкладно підготувати всі необхідні рішення для виділення фінансування.
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