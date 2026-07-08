УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10640 відвідувачів онлайн
Новини Атака шахедів на Київщину
505 5

Кабмін виділить понад 3 млрд грн на ліквідацію наслідків обстрілу Вишневого, - Свириденко

На відновлення Вишневого після обстрілу спрямують 3,04 млрд грн

Кабінет Міністрів доручив невідкладно підготувати рішення про виділення 3,04 млрд грн із резервного фонду державного бюджету на ліквідацію наслідків російського обстрілу міста Вишневе Київської області, який стався 6 липня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За її словами, кошти спрямують на виплату компенсацій власникам зруйнованого або пошкодженого житла, відбудову знищених будинків, капітальний ремонт багатоповерхівок, а також відновлення інженерних мереж.

Свириденко зазначила, що відповідним міністерствам доручено невідкладно підготувати всі необхідні рішення для виділення фінансування.

Читайте: У Вишневому триває ліквідація наслідків російської атаки. ФОТОрепортаж

Автор: 

Вишневе (58) Київська область (4695) обстріл (35037) допомога (9297) Свириденко Юлія (969) Бучанський район (186)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 