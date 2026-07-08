Кабмин выделит более 3 млрд грн на ликвидацию последствий обстрела Вишневого, - Свириденко
Кабинет министров поручил безотлагательно подготовить решение о выделении 3,04 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета на ликвидацию последствий российского обстрела города Вишневое Киевской области, произошедшего 6 июля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
По ее словам, средства будут направлены на выплату компенсаций владельцам разрушенного или поврежденного жилья, восстановление уничтоженных домов, капитальный ремонт многоэтажек, а также восстановление инженерных сетей.
Свириденко отметила, что соответствующим министерствам поручено безотлагательно подготовить все необходимые решения для выделения финансирования.
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