Вибух складів у Вишневому: "Укроборонпром" звільнив керівників двох держпідприємств

АТ "Українська оборонна промисловість" (УОП) повідомило про звільнення керівників двох державних підприємств, які порушили вимоги законодавства та правила безпечного зберігання боєприпасів, розмістивши склади зі зброєю у Вишневому.

Про це йдеться у повідомленні "Укроборонпрому", інформує Цензор.НЕТ.

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Звільнення з посад

"За результатами попереднього розслідування керівників двох державних підприємств, щодо яких встановлено порушення вимог законодавства та правил безпечного зберігання боєприпасів, звільнено із займаних посад. Також звільнено інших посадових осіб, чиї дії або бездіяльність могли призвести до тяжких наслідків", - сказано в повідомленні.

У заяві наголошується, що всі винні, крім звільнення також нестимуть кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

"АТ УОП повністю співпрацює зі Службою безпеки України та іншими органами досудового розслідування, надаючи всю необхідну інформацію та документи. Водночас на всіх підприємствах Товариства триває комплексна перевірка дотримання вимог щодо зберігання та безпеки під час роботи із засобами ураження", - додали в "Укроборонпромі".

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Що передувало?

Нагадаємо, як повідомляв Цензор.НЕТ, унаслідок масованої російської атаки на Вишневе 6 липня було пошкоджено понад 200 об'єктів, серед яких більш як 100 житлових будинків і сім гуртожитків для залізничників. Тоді загинули дев'ятеро людей, ще 48 зазнали поранень, а без газопостачання залишилися близько 300 родин.

Президент Володимир Зеленський згодом заявив, що об’єкт у Вишневому, який уразили під час російського удару 6 липня, був складом боєприпасів одного з підприємств "Укроборонпрому".

Президент Володимир Зеленський заявив, що СБУ встановила конкретних керівників підприємств "Укроборонпрому", які розмістили склад боєприпасів у Вишневому.

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