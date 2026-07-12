РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9180 посетителей онлайн
Новости Взрыв складов в Вишневом
2 081 21

Взрыв складов в Вишневом: "Укроборонпром" уволил руководителей двух госпредприятий

взрыв в Вишневом

АО "Українська оборонна промисловість" сообщило об увольнении руководителей двух государственных предприятий, нарушивших требования законодательства и правила безопасного хранения боеприпасов, разместив склады с оружием в Вишневом.

Об этом говорится в сообщении"Укроборонпром", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"По результатам предварительного расследования руководители двух государственных предприятий, в отношении которых установлены нарушения требований законодательства и правил безопасного хранения боеприпасов, уволены с занимаемых должностей. Также уволены другие должностные лица, чьи действия или бездействие могли привести к тяжким последствиям", - говорится в сообщении.

В заявлении подчеркивается, что все виновные, помимо увольнения, также понесут уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины.

"АО "УОП" в полной мере сотрудничает со Службой безопасности Украины и другими органами досудебного расследования, предоставляя всю необходимую информацию и документы. В то же время на всех предприятиях Общества продолжается комплексная проверка соблюдения требований по хранению и безопасности при работе со средствами поражения", - добавили в "Укроборонпром".

Читайте также: Зеленский о первых результатах расследования взрыва складов в Вишневом: Руководители двух госпредприятий действовали вопреки закону

Продолжается... 

Автор: 

Вишневое (58) Киевская область (4742) увольнение (2696) Укроборонпром (1213) склад (163) Бучанский район (179)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
звільнено і все?... навіть по 10 гривень не відшкодують тим, хто втратив житло?...
показать весь комментарий
12.07.2026 17:51 Ответить
+8
"А що тобі буде якщо зі складом щось станеться під час війни?"...."Ну,що...звільнять,мабуть"(((((
показать весь комментарий
12.07.2026 17:52 Ответить
+7
А покарати за жертви ? Кого ?
А за знищену техніку і БК ???
- чи то співпадіння, що Наркоман якраз показував щось у ангарах якихось.... ?? 🧐
показать весь комментарий
12.07.2026 17:56 Ответить

Загрузка...

 
 