Взрыв складов в Вишневом: "Укроборонпром" уволил руководителей двух госпредприятий

АО "Українська оборонна промисловість" сообщило об увольнении руководителей двух государственных предприятий, нарушивших требования законодательства и правила безопасного хранения боеприпасов, разместив склады с оружием в Вишневом.

Об этом говорится в сообщении"Укроборонпром", сообщает Цензор.НЕТ.

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"По результатам предварительного расследования руководители двух государственных предприятий, в отношении которых установлены нарушения требований законодательства и правил безопасного хранения боеприпасов, уволены с занимаемых должностей. Также уволены другие должностные лица, чьи действия или бездействие могли привести к тяжким последствиям", - говорится в сообщении.

В заявлении подчеркивается, что все виновные, помимо увольнения, также понесут уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины.

"АО "УОП" в полной мере сотрудничает со Службой безопасности Украины и другими органами досудебного расследования, предоставляя всю необходимую информацию и документы. В то же время на всех предприятиях Общества продолжается комплексная проверка соблюдения требований по хранению и безопасности при работе со средствами поражения", - добавили в "Укроборонпром".

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