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Новости Взрывы в Хмельницком
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Детонация на полигоне под Хмельницким: поисковая операция по 5 военнослужащим, с которыми пропала связь, продолжается

взрыв на полигоне под Хмельницким

В Хмельницкой громаде продолжается поисковая операция по розыску пяти военнослужащих, с которыми 31 июля после взрывов на полигоне прервалась связь.

Об этом сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин, сообщает Цензор.НЕТ.

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Обследование территории продолжается 

По словам чиновника, подразделения ГСЧС продолжают обследование прилегающей к полигону территории. Все обнаруженные боеприпасы и другие опасные предметы изымаются для дальнейшего обезвреживания в установленном порядке.

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Поисковая операция 

"К сожалению, новой информации о судьбе 5 военнослужащих нет. Поисковая операция и следственные действия продолжаются", - заявил Симчишин.-

Обращения жителей о повреждении домов 

Также мэр рассказал, что на данный момент поступило 235 обращений от местных жителей о повреждениях, добавив, что обращения продолжают поступать. Уже обследовано более 100 домов.

"Помимо частных домов, повреждены почти 30 многоквартирных домов, в частности 27 окон в местах общего пользования и 18 квартир. В первую очередь мы делаем все, чтобы отремонтировать крыши и хотя бы временно закрыть окна, - рассказал Симчишин.

Что предшествовало?

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