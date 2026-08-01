Детонация на полигоне под Хмельницким: поисковая операция по 5 военнослужащим, с которыми пропала связь, продолжается
В Хмельницкой громаде продолжается поисковая операция по розыску пяти военнослужащих, с которыми 31 июля после взрывов на полигоне прервалась связь.
Об этом сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин, сообщает Цензор.НЕТ.
Обследование территории продолжается
По словам чиновника, подразделения ГСЧС продолжают обследование прилегающей к полигону территории. Все обнаруженные боеприпасы и другие опасные предметы изымаются для дальнейшего обезвреживания в установленном порядке.
Поисковая операция
"К сожалению, новой информации о судьбе 5 военнослужащих нет. Поисковая операция и следственные действия продолжаются", - заявил Симчишин.-
Обращения жителей о повреждении домов
Также мэр рассказал, что на данный момент поступило 235 обращений от местных жителей о повреждениях, добавив, что обращения продолжают поступать. Уже обследовано более 100 домов.
"Помимо частных домов, повреждены почти 30 многоквартирных домов, в частности 27 окон в местах общего пользования и 18 квартир. В первую очередь мы делаем все, чтобы отремонтировать крыши и хотя бы временно закрыть окна, - рассказал Симчишин.
Что предшествовало?
- Силы специальных операций сообщили, что на территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области 31 июля произошел взрыв с последующей детонацией.
- В Хмельницком после взрывов на территории одной из воинских частей повреждены жилые дома и коммунальные здания.
- В ГБР возбудили дело.
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