Детонація на полігоні під Хмельницьким: пошукова операція щодо 5 військових, з якими зник зв’язок, триває

У Хмельницькій громаді триває пошукова операція щодо п’ятьох військових, з якими зник зв'язок 31 липня після вибухів на полігоні.

Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин, інформує Цензор.НЕТ.

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Обстеження території тривають

За словами посадовця, підрозділи ДСНС продовжують обстеження прилеглої до полігону території. Усі виявлені боєприпаси та інші небезпечні предмети вилучаються для подальшого знешкодження у встановленому порядку.

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Пошукова операція

"На жаль, нової інформації щодо долі 5 військовослужбовців немає. Пошукова операція та слідчі дії тривають", - заявив Симчишин.

Звернення жителів щодо пошкодження будинків

Також міський голова розповів, що наразі надійшло 235 звернень від місцевих жителів про пошкодження, додавши, що звернення ще продовжують надходити. Уже обстежили понад 100 будинків.

"Крім приватних осель, пошкоджені майже 30 багатоквартирних будинків, зокрема 27 вікон в місцях загального користування та 18 квартир. Найперше робимо все, щоби відремонтувати дахи та хоча би тимчасово закрити вікна, - розповів Симчишин.

Що передувало?

Сили спеціальних операцій повідомили, що на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області 31 липня стався вибух із подальшою детонацією.

У Хмельницькому після вибухів на території однієї з військових частин пошкоджено житлові будинки та комунальні будівлі.

У ДБР розпочали провадження.

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