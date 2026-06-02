Через атаку ворожих БпЛА вирували пожежі на території кількох підприємств на Хмельниччині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок російських ударів безпілотниками по Хмельницькій області спалахнули пожежі на кількох підприємствах.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

"На Хмельниччині через атаку російських безпілотників виникли пожежі на чотирьох локаціях на території цивільних підприємств", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рятувальники ліквідували наслідки ворожого обстрілу.



Інформація про постраждалих не надходила.

Знешкоджено 9 БпЛА

За даними голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, під час нічної атаки Силами ППО збито/подавлено 9 безпілотників на території області.



Унаслідок атаки пошкоджено приміщення на території підприємств у Хмельницькому районі.

