Через атаку ворожих БпЛА вирували пожежі на території кількох підприємств на Хмельниччині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Унаслідок російських ударів безпілотниками по Хмельницькій області спалахнули пожежі на кількох підприємствах.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"На Хмельниччині через атаку російських безпілотників виникли пожежі на чотирьох локаціях на території цивільних підприємств", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що рятувальники ліквідували наслідки ворожого обстрілу.
Інформація про постраждалих не надходила.
Знешкоджено 9 БпЛА
За даними голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, під час нічної атаки Силами ППО збито/подавлено 9 безпілотників на території області.
Унаслідок атаки пошкоджено приміщення на території підприємств у Хмельницькому районі.
Наслідки атаки
