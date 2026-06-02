Из-за атаки вражеских БПЛА начались пожары на территории нескольких предприятий на Хмельнитчине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате российских ударов беспилотниками по Хмельницкой области на нескольких предприятиях вспыхнули пожары.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

«В Хмельницкой области из-за атаки российских беспилотников возникли пожары в четырех местах на территории гражданских предприятий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели ликвидировали последствия вражеского обстрела.

Информация о пострадавших не поступала.

Неутрализовано 9 БПЛА

По данным главы Хмельницкой ОГА Сергея Тюрина, во время ночной атаки силами ПВО сбито/подавлено 9 беспилотников на территории области.

В результате атаки повреждены помещения на территории предприятий в Хмельницком районе.

Последствия атаки

В Хмельницкой области из-за атаки РФ горели предприятия
