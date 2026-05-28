УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11781 відвідувач онлайн
Новини Браковані боєприпаси для фронту
2 720 6

На Хмельниччині під час збивання дронів загинули двоє військових

На Хмельниччині вибухнув боєприпас дрона-перехоплювача, загинули двоє військових

На Хмельниччині правоохоронці розслідують загибель двох військовослужбовців під час відбиття атаки російських безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила  журналістам речниця Територіального управління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Трагедія під час бойового завдання

За попередніми даними, трагедія сталася 27 травня близько 11:15 в одному із сіл Дунаєвецької громади Кам’янець-Подільського району.

Під час спроби відбиття атаки БПЛА військовими безпілотних систем вибухнув боєприпас дрона-перехоплювача.

Двоє військових загинули на місці. Ще одного потерпілого госпіталізували до лікарні. За даними ДБР, наразі його життю нічого не загрожує.

Читайте: До виробників бракованих 120-мм мін не застосували штрафів, строки постачання продовжено. Це службова недбалість високопосадовців АОЗ , - антикорупційна рада

Слідчі вилучили техніку

У ДБР повідомили, що слідчі вилучили пульти керування та засоби комунікації для проведення експертиз.

Правоохоронці встановлюватимуть причини раптової детонації боєприпасу.

Попередньо кримінальне провадження відкрили за ч. 3 ст. 414 Кримінального кодексу України – порушення правил поводження зі зброєю та вибухонебезпечними предметами, що спричинило загибель кількох осіб.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Читайте також: Понад 120 тис. бракованих мін для ЗСУ: СБУ затримала керівників оборонного заводу на Дніпропетровщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

смерть (6738) військовослужбовці (5182) дрони (8264) Хмельницька область (1085)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
28.05.2026 16:04 Відповісти
Необережне поводження з технічними засобами….
показати весь коментар
28.05.2026 16:11 Відповісти
а чи не браковане?
показати весь коментар
28.05.2026 16:21 Відповісти
От для того і вилучені пульти управління. Проводитимуть експертні дослідження, як пультів, так і залишків перехоплювача... А можливо, випадковість... Тюкнули головним детонатором, по чомусь твердому, чи з рук впустили, і він упав... Там купа версій, може буть...
показати весь коментар
28.05.2026 16:25 Відповісти
Хоча б, зелене дбр, не повилучало зараз, всі дрони-перехоплювачі., як клістрони в 2022 перед нападом...
показати весь коментар
28.05.2026 16:21 Відповісти
Біда, та й годі..
показати весь коментар
28.05.2026 16:24 Відповісти
 
 