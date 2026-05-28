На Хмельнитчине во время сбивания дронов погибли двое военных
В Хмельницкой области правоохранители расследуют гибель двух военнослужащих во время отражения атаки российских беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Территориального управления ГБР в Хмельницком Екатерина Герасимук.
Трагедия во время боевого задания
По предварительным данным, трагедия произошла 27 мая около 11:15 в одном из сел Дунаевецкой громады Каменец-Подольского района.
Во время попытки отражения атаки БПЛА военными беспилотных систем взорвался боеприпас дрона-перехватчика.
Двое военных погибли на месте. Еще одного пострадавшего госпитализировали в больницу. По данным ГБР, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.
Следователи изъяли технику
В ГБР сообщили, что следователи изъяли пульты управления и средства связи для проведения экспертиз.
Правоохранители будут устанавливать причины внезапной детонации боеприпаса.
Предварительно уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 414 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил обращения с оружием и взрывоопасными предметами, повлекшее гибель нескольких лиц.
Процессуальное руководство по делу осуществляет Хмельницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.
