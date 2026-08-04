Детонация боеприпасов на полигоне под Хмельницким: следствие проверяет две версии, - ГБР

В связи с взрывами на военном полигоне в Хмельницком следствие проверяет две основные версии происшествия — нарушения при транспортировке и разгрузке боеприпасов или диверсию.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"По состоянию на 3 августа 2026 года пятеро военнослужащих числятся пропавшими без вести. По предварительным данным, они разгружали боеприпасы на складе воинской части", - отметили в Бюро.

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Версии

"Одна из версий следствия - возможное нарушение правил при перевозке или разгрузке боеприпасов, которое могло вызвать первый взрыв и последующую детонацию.

Также проверяется версия диверсионных действий, направленных на уничтожение вооружения", - сообщили в ГБР.

В ходе поисковых работ обнаружены фрагменты тел, которые переданы для проведения судебно-медицинских и молекулярно-генетических экспертиз, призванных установить личности погибших.

Назначены и другие экспертизы.

Известно, что в результате взрывов восемь военнослужащих получили травмы различной степени тяжести. Угрозы их жизни нет. Информации о пострадавших гражданских лицах не поступало.

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Проведены допросы

Следователи уже допросили командование и военнослужащих части, а также пострадавших. Изъята документация, касающаяся хранения, перевозки и разгрузки боеприпасов. После завершения детонации проведен предварительный осмотр места происшествия.

ГСЧС продолжает разминирование территории за пределами военного объекта.

Непосредственно на полигоне будет создана специальная комиссия.

Продолжается фиксация повреждений жилых домов и другого имущества вблизи военного объекта. Предварительная квалификация — нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее телесные повреждения нескольким лицам (ч. 2 ст. 414 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается.

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Что предшествовало?

Силы специальных операций сообщили, что на территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области 31 июля произошел взрыв с последующей детонацией.

В Хмельницком после взрывов на территории одной из воинских частей повреждены жилые дома и коммунальные здания.

В ГБР возбудили уголовное дело.

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