У Закарпатському ТЦК заперечують обшуки в підрозділах: поширювана інформація не відповідає дійсності
У Закарпатському ОТЦК заперечили інформацію щодо проведення обшуків у підрозділах, інформація про які напередодні була поширена в медіа та мережі.
Про це йдеться на фейсбук-сторінці Закарпатського ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.
Інформація не відповідає дійсності
"У зв'язку з поширенням у медіа та соціальних мережах інформації про нібито проведення масштабних обшуків у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки Закарпатської області повідомляємо наступне. Станом на цей час інформація про проведення обшуків у підпорядкованих Закарпатському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки підрозділах не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.
Також у ТЦК закликали представників медіа, адміністраторів інформаційних ресурсів та громадян не поширювати неперевірену інформацію та користуватися виключно офіційними джерелами.
Що передувало
Раніше журналіст Віталій Глагола у своєму телеграм-каналі повідомив, що в Мукачівському РТЦК та СП й у військовій лікарській комісії правоохоронці проводять масштабні обшуки через ймовірне незаконне зняття з обліку військовозобов'язаних.
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