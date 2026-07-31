61 обшук та 15 підозр: у ДБР оприлюднили проміжні результати операції "Чесний призов"

У Державному бюро розслідувань повідомили про проміжні результати операції "Чесний призов".

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

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Проміжні результати

В рамках 17 проваджень було проведено 61 обшук та повідомлено про підозру 15 особам.

Двох фігурантів затримано. Слідчі дії охопили Київ та низку областей у різних регіонах країни.

"Операція об’єднала одразу кілька напрямів роботи. ДБР розслідує незаконне втручання до реєстру "Оберіг", фіктивну мобілізацію та бронювання, сприяння ухиленню від військової служби, штучне завищення показників роботи ТЦК, насильство щодо цивільних і покривання таких злочинів керівниками", - йдеться в повідомленні.

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Хто отримав підозри?

Про підозру повідомили посадовцям ТЦК та СП Києва, Київщини, Черкащини, Чернігівщини, Миколаївщини, Одещини, Вінниччини, Хмельниччини та Кіровоградщини, а також правоохоронцю.

Під час обшуків вилучено гроші, мобільні телефони, військово-облікові документи, матеріали з інформаційних систем та інші докази, які можуть підтверджувати причетність посадовців і посередників до протиправної діяльності.

"Операція "Чесний призов" залишається в активній фазі. Наразі триває аналіз вилучених матеріалів, встановлення повного кола причетних та перевірка інших можливих епізодів.

Наведені результати не є остаточними. Нову інформацію ДБР оприлюднюватиме поетапно — після завершення відповідних слідчих дій та в обсязі, який не зашкодить досудовому розслідуванню", - підсумували у Бюро.

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Чесний призов

Вранці 30 липня працівники Державного бюро розслідувань розпочали масштабні перевірки в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки обласного і районного рівнів у межах операції "Чесний призов", яку Бюро проводить спільно з командуванням Генерального штабу ЗСУ.

Під час операції викрили незаконне втручання до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (Оберіг) у Києві.

У Кіровоградській області в рамках операції "Чесний призов" викрили працівника районного ТЦК, який разом із дільничним офіцером поліції вимагав щомісячну плату з підприємців за невжиття заходів щодо мобілізації їхніх працівників.

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