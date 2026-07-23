У Сумській області підозрюють суддів і адвокатів у схемі ухилення від мобілізації. ФОТОрепортаж

Правоохоронці повідомили про підозру групі осіб, яких підозрюють у використанні фіктивних судових рішень для уникнення військової служби.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора.

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Схема з фіктивними рішеннями суду

За даними слідства, двоє суддів Конотопського міськрайонного суду Сумської області, двоє адвокатів і військовозобов’язаний використовували судові рішення для створення підстав звільнення зі служби та отримання відстрочки від мобілізації.

Для цього до суду подавали заяви з неправдивими даними. У документах вказували про нібито припинення сімейних відносин, самостійне виховання дітей або безвісну відсутність одного з батьків.

Щоб справи потрапляли до потрібних суддів, заяви неодноразово подавали та відкликали. Якщо система розподіляла справу іншому судді, документи подавали повторно. Наразі встановлено чотири такі епізоди.

"Підозрювані використовували судові рішення для створення фіктивних підстав для звільнення з військової служби та отримання відстрочки від мобілізації", — зазначається у повідомленні.

Окремі епізоди та підозри

Один із випадків стосується військовослужбовця, його матері-судді та ще одного судді. У 2023 році вони оформили фіктивне розірвання шлюбу та визначили місце проживання дитини з батьком. Також було встановлено факт самостійного виховання, хоча чоловік проживав разом із сім’єю. Після цього його звільнили в запас і надали відстрочку.

За іншим епізодом адвокат та одна із суддів організували подібну схему для військовозобов’язаних. Адвокат також використав її для отримання відстрочки для себе.

Ще один випадок стосується рішення про визнання колишньої дружини військовозобов’язаного безвісно відсутньою. Попри те, що жінка не перебувала в розшуку, суд задовольнив заяву, і це стало підставою для відстрочки.

Дії підозрюваних кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Раніше повідомлялося, що військові ТЦК прикували наручниками до авто та забризкали газом 61-річного чоловіка на Хмельниччині.

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