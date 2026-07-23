На Сумщине подозревают судей и адвокатов в схеме уклонения от мобилизации. ФОТОРЕПОРТАЖ

Правоохранительные органы сообщили о предъявлении подозрения группе лиц, подозреваемых в использовании фиктивных судебных решений с целью уклонения от военной службы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.

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Схема с фиктивными судебными решениями

По данным следствия, двое судей Конотопского горрайонного суда Сумской области, двое адвокатов и военнообязанный использовали судебные решения для создания оснований для увольнения со службы и получения отсрочки от мобилизации.

Для этого в суд подавали заявления с ложными данными. В документах указывали на якобы прекращение семейных отношений, самостоятельное воспитание детей или безвестное отсутствие одного из родителей.

Чтобы дела попадали к нужным судьям, заявления неоднократно подавали и отзывали. Если система распределяла дело другому судье, документы подавали повторно. На данный момент установлено четыре таких эпизода.

"Подозреваемые использовали судебные решения для создания фиктивных оснований для увольнения с военной службы и получения отсрочки от мобилизации", — отмечается в сообщении.

Отдельные эпизоды и подозрения

Один из случаев касается военнослужащего, его матери-судьи и еще одного судьи. В 2023 году они оформили фиктивное расторжение брака и определили место жительства ребенка с отцом. Также был установлен факт самостоятельного воспитания, хотя мужчина проживал вместе с семьей. После этого его уволили в запас и предоставили отсрочку.

В другом эпизоде адвокат и одна из судей организовали аналогичную схему для военнообязанных. Адвокат также использовал её для получения отсрочки для себя.

Еще один случай касается решения о признании бывшей жены военнообязанного без вести пропавшей. Несмотря на то, что женщина не находилась в розыске, суд удовлетворил заявление, и это стало основанием для отсрочки.

Действия подозреваемых квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании им мер пресечения.

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