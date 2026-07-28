Працівницю РТЦК та СП в Одесі затримали за вимагання $11 тисяч за інвалідність і відстрочку, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

В Одесі правоохоронці затримали працівницю районного РТЦК та СП, яку підозрюють у вимаганні 11 тис. доларів США за сприяння в оформленні інвалідності та відстрочки від мобілізації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

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За даними слідства, жінці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – зловживання впливом, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Обіцяла вплинути на рішення щодо інвалідності та відстрочки

Слідство встановило, що у травні 2026 року через знайомого юриста до посадовиці звернулися за консультацією щодо оформлення військовозобов'язаному III групи інвалідності та подальшого отримання відстрочки від мобілізації.

За версією правоохоронців, підозрювана заявила, що за 11 тис. доларів США може вплинути на голову експертної команди, який ухвалює рішення про встановлення інвалідності, а також на начальника відділення РТЦК та СП, який оформлює відстрочку.

При цьому вона переконувала, що без її сприяння вирішити це питання неможливо.

Затримали після отримання частини хабаря

Чоловік, від якого вимагали гроші, звернувся до правоохоронних органів і надалі діяв під їхнім контролем.

Працівницю районного РТЦК та СП затримали в одному з ресторанів Одеси одразу після отримання частини неправомірної вигоди.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі майже 1 млн гривень.

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