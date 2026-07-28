Сотрудницу РТЦК и СП в Одессе задержали за вымогательство $11 тысяч за инвалидность и отсрочку, - Офис генпрокурора. ФОТО

В Одессе правоохранители задержали сотрудницу районного РТЦК и СП, которую подозревают в вымогательстве 11 тыс. долларов США за содействие в оформлении инвалидности и отсрочки от мобилизации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

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По данным следствия, женщине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление влиянием, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды.

Обещала повлиять на решение об инвалидности и отсрочке

Следствие установило, что в мае 2026 года через знакомого юриста к чиновнице обратились за консультацией по поводу оформления военнообязанному инвалидности III группы и последующего получения отсрочки от мобилизации.

По версии правоохранителей, подозреваемая заявила, что за 11 тыс. долларов США может повлиять на главу экспертной комиссии, принимающего решение об установлении инвалидности, а также на начальника отделения РТЦК и СП, оформляющего отсрочку.

При этом она убеждала, что без ее содействия решить этот вопрос невозможно.

Задержали после получения части взятки

Мужчина, у которого требовали деньги, обратился в правоохранительные органы и в дальнейшем действовал под их контролем.

Сотрудница районного РТЦК и СП была задержана в одном из ресторанов Одессы сразу после получения части неправомерной выгоды.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере почти 1 млн гривен.

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