Сотрудницу РТЦК и СП в Одессе задержали за вымогательство $11 тысяч за инвалидность и отсрочку, - Офис генпрокурора. ФОТО
В Одессе правоохранители задержали сотрудницу районного РТЦК и СП, которую подозревают в вымогательстве 11 тыс. долларов США за содействие в оформлении инвалидности и отсрочки от мобилизации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
По данным следствия, женщине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление влиянием, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды.
Обещала повлиять на решение об инвалидности и отсрочке
Следствие установило, что в мае 2026 года через знакомого юриста к чиновнице обратились за консультацией по поводу оформления военнообязанному инвалидности III группы и последующего получения отсрочки от мобилизации.
По версии правоохранителей, подозреваемая заявила, что за 11 тыс. долларов США может повлиять на главу экспертной комиссии, принимающего решение об установлении инвалидности, а также на начальника отделения РТЦК и СП, оформляющего отсрочку.
При этом она убеждала, что без ее содействия решить этот вопрос невозможно.
Задержали после получения части взятки
Мужчина, у которого требовали деньги, обратился в правоохранительные органы и в дальнейшем действовал под их контролем.
Сотрудница районного РТЦК и СП была задержана в одном из ресторанов Одессы сразу после получения части неправомерной выгоды.
Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере почти 1 млн гривен.
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