На Одещині затримали посадовця ТЦК, який за 500 літрів палива обіцяв зняти з розшуку. ФОТО

Поліція повідомила про затримання начальника одного з відділів ТЦК та СП в Одеській області.

За версією слідства, він вимагав талони на 500 літрів дизельного пального за зняття військовозобов'язаного з розшуку та сприяння його бронюванню, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Наразі попередньо встановлено, що до начальника одного з відділів Одеського територіального центру комплектування та соціальної підтримки звернувся заступник керівника критично важливого підприємства, аби з’ясувати процедуру сплати штрафу за чоловіка, який знаходиться в розшуку за ТЦК та СП і якого він хоче працевлаштувати до себе на підприємство.

Натомість військовослужбовець повідомив, що допоможе "вирішити питання" в обмін на талони на 500 літрів дизельного палива, загальна вартість яких становить майже 45 тисяч гривень. У разі ж відмови надати винагороду ділок повідомив про настання можливих негативних наслідків для військовозобов’язаного, пов’язаних з його мобілізацією. Утім представник критичного підприємства повідомив про це до правоохоронних органів, і співробітники поліції та СБУ задокументували злочин та припинили протиправні дії фігуранта.

Правоохоронці затримали останнього після того, як за його вказівкою обумовлену неправомірну вигоду отримав підлеглий, який не був обізнаний про злочинні наміри свого керівника. В якості речових доказів слідчі вилучили талони, мобільні телефони та ноутбук.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції повідомили затриманому про підозру. Йдеться про одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням.

Максимальне покарання за цей злочин - 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

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