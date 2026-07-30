Перевірки в ТЦК по всій країні: Генштаб заявив про нульову толерантність до корупції
Збройні Сили України дотримуються політики нульової толерантності до корупції та забезпечують всебічне, об'єктивне й неупереджене розслідування кожного повідомлення про можливе правопорушення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили у Генштабі, коментуючи повідомлення про масштабні перевірки у ТЦК та СП по всій Україні.
Позиція Генштабу
Як наголошується, довіру суспільства до системи комплектування Сил оборони можна зміцнити лише принциповим дотриманням законності, прозорістю та невідворотністю відповідальності за будь-які прояви корупції.
Саме тому Генеральний штаб Збройних Сил України забезпечує всебічне сприяння правоохоронним органам у проведенні розслідувань, спрямованих на викриття корупційних правопорушень і зловживань, зокрема у ТЦК та СП. У разі підтвердження фактів протиправної діяльності винні особи мають бути притягнуті до відповідальності відповідно до чинного законодавства України.
"Водночас окремі випадки правопорушень не повинні знецінювати службу військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які чесно, професійно й сумлінно виконують свої обов'язки, забезпечуючи мобілізацію та зміцнення обороноздатності України", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
Як повідомлялося, ДБР проводить масштабні перевірки у ТЦК та СП по всій Україні.
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вони просто аж кушать не можуть, так ту корупцію ненавидять...