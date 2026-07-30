Перевірки в ТЦК по всій країні: Генштаб заявив про нульову толерантність до корупції

Збройні Сили України дотримуються політики нульової толерантності до корупції та забезпечують всебічне, об'єктивне й неупереджене розслідування кожного повідомлення про можливе правопорушення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили у Генштабі, коментуючи повідомлення про масштабні перевірки у ТЦК та СП по всій Україні.

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Позиція Генштабу

Як наголошується, довіру суспільства до системи комплектування Сил оборони можна зміцнити лише принциповим дотриманням законності, прозорістю та невідворотністю відповідальності за будь-які прояви корупції.

Саме тому Генеральний штаб Збройних Сил України забезпечує всебічне сприяння правоохоронним органам у проведенні розслідувань, спрямованих на викриття корупційних правопорушень і зловживань, зокрема у ТЦК та СП. У разі підтвердження фактів протиправної діяльності винні особи мають бути притягнуті до відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

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"Водночас окремі випадки правопорушень не повинні знецінювати службу військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які чесно, професійно й сумлінно виконують свої обов'язки, забезпечуючи мобілізацію та зміцнення обороноздатності України", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Як повідомлялося, ДБР проводить масштабні перевірки у ТЦК та СП по всій Україні.

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