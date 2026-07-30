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Новини Обшуки в керівництва ТЦК
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Операція "Чесний призов": ДБР проводить масштабні перевірки у ТЦК та СП по всій Україні (оновлено). ФОТО

Вранці 30 липня працівники Державного бюро розслідувань розпочали масштабні перевірки в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки обласного і районного рівнів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ДБР.

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Операція охопила майже всі регіони України

Як зазначєаться, слідчі дії проводяться практично в усіх регіонах країни.

У Державному бюро розслідувань повідомили, що перевірки здійснюються в межах операції "Чесний призов", яку Бюро проводить спільно з командуванням Генерального штабу ЗСУ. 

За інформацією пресцентру ДБР, перевірки проходять у понад 100 ТЦК у більшості регіонів України.

Мета операції -  запобігання зловживанням у ТЦК

За інформацією ДБР, основною метою операції є мінімізація протиправних явищ у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Зокрема, йдеться про виявлення фактів порушення прав людини, а також можливих зловживань службовим становищем з боку посадових осіб.

"Основна увага правоохоронців зосереджена на фактах сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, а також перевищення військовослужбовцями ТЦК службових повноважень, зокрема побиттях та катуваннях військовозобов’язаних.

Йдеться про комплексну роботу з очищення системи, а не реакція на один резонансний випадок.

Для багатьох у ТЦК сьогодні справді настав "чистий четвер", - наголосили у ДБР.

У Бюро зазначили, що деталі слідчих дій та результати операції оприлюднять пізніше.

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Операція "Чесний призов": ДБР перевіряє ТЦК майже в усіх регіонах
Операція "Чесний призов": ДБР перевіряє ТЦК майже в усіх регіонах
Операція "Чесний призов": ДБР перевіряє ТЦК майже в усіх регіонах
Операція "Чесний призов": ДБР перевіряє ТЦК майже в усіх регіонах

Автор: 

ДБР (3650) ТЦК та СП (1295)
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Топ коментарі
+17
ДБР пішло косити врожай 😂
У братика керівника цієї контори тепер окрім квартир з'явиться щось нове на продаж.
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30.07.2026 10:14 Відповісти
+14
Чесний призив буде якщо квартальні поїдуть на фронт, Єрмак, Тарас Завгородній і друга піз..та.
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30.07.2026 10:15 Відповісти
+14
То є більше рекламна акція, бо для чесного призову досить реагувати на любу заяву викрадення людини і саджати всіх задіяних, включно влковців.
В так там навіть за тортури і вбивства не карають, то що ви хочете.
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30.07.2026 10:21 Відповісти

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