Операція "Чесний призов": ДБР проводить масштабні перевірки у ТЦК та СП по всій Україні (оновлено). ФОТО
Вранці 30 липня працівники Державного бюро розслідувань розпочали масштабні перевірки в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки обласного і районного рівнів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ДБР.
Операція охопила майже всі регіони України
Як зазначєаться, слідчі дії проводяться практично в усіх регіонах країни.
У Державному бюро розслідувань повідомили, що перевірки здійснюються в межах операції "Чесний призов", яку Бюро проводить спільно з командуванням Генерального штабу ЗСУ.
За інформацією пресцентру ДБР, перевірки проходять у понад 100 ТЦК у більшості регіонів України.
Мета операції - запобігання зловживанням у ТЦК
За інформацією ДБР, основною метою операції є мінімізація протиправних явищ у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.
Зокрема, йдеться про виявлення фактів порушення прав людини, а також можливих зловживань службовим становищем з боку посадових осіб.
"Основна увага правоохоронців зосереджена на фактах сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, а також перевищення військовослужбовцями ТЦК службових повноважень, зокрема побиттях та катуваннях військовозобов’язаних.
Йдеться про комплексну роботу з очищення системи, а не реакція на один резонансний випадок.
Для багатьох у ТЦК сьогодні справді настав "чистий четвер", - наголосили у ДБР.
У Бюро зазначили, що деталі слідчих дій та результати операції оприлюднять пізніше.
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В так там навіть за тортури і вбивства не карають, то що ви хочете.