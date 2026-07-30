Операція "Чесний призов": ДБР проводить масштабні перевірки у ТЦК та СП по всій Україні (оновлено). ФОТО

Вранці 30 липня працівники Державного бюро розслідувань розпочали масштабні перевірки в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки обласного і районного рівнів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ДБР.

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Операція охопила майже всі регіони України

Як зазначєаться, слідчі дії проводяться практично в усіх регіонах країни.

У Державному бюро розслідувань повідомили, що перевірки здійснюються в межах операції "Чесний призов", яку Бюро проводить спільно з командуванням Генерального штабу ЗСУ.

За інформацією пресцентру ДБР, перевірки проходять у понад 100 ТЦК у більшості регіонів України.

Мета операції - запобігання зловживанням у ТЦК

За інформацією ДБР, основною метою операції є мінімізація протиправних явищ у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Зокрема, йдеться про виявлення фактів порушення прав людини, а також можливих зловживань службовим становищем з боку посадових осіб.

"Основна увага правоохоронців зосереджена на фактах сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, а також перевищення військовослужбовцями ТЦК службових повноважень, зокрема побиттях та катуваннях військовозобов’язаних.

Йдеться про комплексну роботу з очищення системи, а не реакція на один резонансний випадок.

Для багатьох у ТЦК сьогодні справді настав "чистий четвер", - наголосили у ДБР.

У Бюро зазначили, що деталі слідчих дій та результати операції оприлюднять пізніше.

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