Операция "Честный призыв": ДБР проводит масштабные проверки по ТЦК и СП по всей Украине (обновлено). ФОТО

Утром 30 июля сотрудники Государственного бюро расследований приступили к масштабным проверкам в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки областного и районного уровней.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах и пресс-службу ГБР.

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Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, информацию также подтвердили в ГБР.

Операция охватила почти все регионы Украины

По данным собеседника, следственные действия проводятся практически во всех регионах страны.

В Государственном бюро расследований сообщили, что проверки проводятся в рамках операции "Честный призыв", которую Бюро проводит совместно с командованием Генерального штаба ВСУ.

По информации пресс-центра ГБР, проверки проходят более чем в 100 ТЦК в большинстве регионов Украины.

Цель операции - предотвращение злоупотреблений в ТЦК

По информации ГБР, основной целью операции является минимизация противоправных явлений в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

В частности, речь идет о выявлении фактов нарушения прав человека, а также возможных злоупотреблений служебным положением со стороны должностных лиц.

"Основное внимание правоохранителей сосредоточено на фактах содействия уклонению от мобилизации за деньги, а также превышение военнослужащих ТЦК служебных полномочий, в том числе избиениях и пытках военнообязанных.

Речь идет о комплексной работе по очистке системы, а не реакции на один резонансный случай.

Для многих в ТЦК сегодня действительно наступил "чистый четверг", - отметили в ГБР.

В Бюро отметили, что подробности следственных действий и результаты операции будут обнародованы позже.

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