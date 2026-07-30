Операция "Честный призыв": ДБР проводит масштабные проверки по ТЦК и СП по всей Украине (обновлено). ФОТО
Утром 30 июля сотрудники Государственного бюро расследований приступили к масштабным проверкам в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки областного и районного уровней.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах и пресс-службу ГБР.
Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, информацию также подтвердили в ГБР.
Операция охватила почти все регионы Украины
По данным собеседника, следственные действия проводятся практически во всех регионах страны.
В Государственном бюро расследований сообщили, что проверки проводятся в рамках операции "Честный призыв", которую Бюро проводит совместно с командованием Генерального штаба ВСУ.
По информации пресс-центра ГБР, проверки проходят более чем в 100 ТЦК в большинстве регионов Украины.
Цель операции - предотвращение злоупотреблений в ТЦК
По информации ГБР, основной целью операции является минимизация противоправных явлений в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.
В частности, речь идет о выявлении фактов нарушения прав человека, а также возможных злоупотреблений служебным положением со стороны должностных лиц.
"Основное внимание правоохранителей сосредоточено на фактах содействия уклонению от мобилизации за деньги, а также превышение военнослужащих ТЦК служебных полномочий, в том числе избиениях и пытках военнообязанных.
Речь идет о комплексной работе по очистке системы, а не реакции на один резонансный случай.
Для многих в ТЦК сегодня действительно наступил "чистый четверг", - отметили в ГБР.
В Бюро отметили, что подробности следственных действий и результаты операции будут обнародованы позже.
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