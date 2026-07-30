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Новости Коррупция в ТЦК
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Проверки в ТЦК по всей стране: Генштаб заявил о нулевой терпимости к коррупции

Проверка ТЦК

Вооруженные Силы Украины придерживаются политики нулевой терпимости к коррупции и обеспечивают всестороннее, объективное и беспристрастное расследование каждого сообщения о возможном правонарушении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Генштабе, комментируя сообщения о масштабных проверках в ТЦК и СП по всей Украине.

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Позиция Генштаба

Как отмечается, доверие общества к системе комплектования Сил обороны можно укрепить лишь принципиальным соблюдением законности, прозрачностью и неотвратимостью ответственности за любые проявления коррупции.

Именно поэтому Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины оказывает всестороннее содействие правоохранительным органам в проведении расследований, направленных на раскрытие коррупционных правонарушений и злоупотреблений, в частности в ТЦК и СП. В случае подтверждения фактов противоправной деятельности виновные лица должны быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудницу РТЦК и СП в Одессе задержали за вымогательство 11 тысяч долларов за инвалидность и отсрочку, - Офис генпрокурора. ФОТО

"В то же время отдельные случаи правонарушений не должны обесценивать службу военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые честно, профессионально и добросовестно выполняют свои обязанности, обеспечивая мобилизацию и укрепление обороноспособности Украины", - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало?

Как сообщалось, ГБР проводит масштабные проверки в ТЦК и СП по всей Украине.

Читайте также: Вымогали деньги за недоставку в военкомат и ВСП: четырем военным Мариупольского ТЦК сообщено о подозрении. ФОТОрепортаж

Автор: 

Генштаб ВС (8529) коррупция (7857) ТЦК (1263)
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Топ комментарии
+15
Всі 5 років така нульова !!
вони просто аж кушать не можуть, так ту корупцію ненавидять...
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30.07.2026 10:57 Ответить
+14
А те що влк проходять за 15 хвилин максимум і усі здорові - це який рівень толерантності? 🤔
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30.07.2026 11:06 Ответить
+11
У разі підтвердження фактів протиправної діяльності винні особи мають бути притягнуті до відповідальності відповідно до чинного законодавства України.
----
Одразу після притягнення воєнкома Борисова?
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30.07.2026 11:10 Ответить

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