Проверки в ТЦК по всей стране: Генштаб заявил о нулевой терпимости к коррупции

Вооруженные Силы Украины придерживаются политики нулевой терпимости к коррупции и обеспечивают всестороннее, объективное и беспристрастное расследование каждого сообщения о возможном правонарушении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Генштабе, комментируя сообщения о масштабных проверках в ТЦК и СП по всей Украине.

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Позиция Генштаба

Как отмечается, доверие общества к системе комплектования Сил обороны можно укрепить лишь принципиальным соблюдением законности, прозрачностью и неотвратимостью ответственности за любые проявления коррупции.

Именно поэтому Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины оказывает всестороннее содействие правоохранительным органам в проведении расследований, направленных на раскрытие коррупционных правонарушений и злоупотреблений, в частности в ТЦК и СП. В случае подтверждения фактов противоправной деятельности виновные лица должны быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины.

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"В то же время отдельные случаи правонарушений не должны обесценивать службу военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые честно, профессионально и добросовестно выполняют свои обязанности, обеспечивая мобилизацию и укрепление обороноспособности Украины", - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало?

Как сообщалось, ГБР проводит масштабные проверки в ТЦК и СП по всей Украине.

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