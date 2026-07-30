На Одесчине задержали чиновника ТЦК, который за 500 литров топлива обещал снять с розыска. ФОТО

Полиция сообщила о задержании начальника одного из отделов ТЦК и СП в Одесской области.

По версии следствия, он вымогал талоны на 500 литров дизельного топлива за снятие военнообязанного с розыска и содействие его бронированию, сообщает Цензор.НЕТ.

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На данный момент предварительно установлено, что к начальнику одного из отделов Одесского территориального центра комплектования и социальной поддержки обратился заместитель руководителя критически важного предприятия, чтобы выяснить процедуру уплаты штрафа за мужчину, который находится в розыске по ТЦК и СП и которого он хочет трудоустроить у себя на предприятии.

В свою очередь военнослужащий сообщил, что поможет "решить вопрос" в обмен на талоны на 500 литров дизельного топлива, общая стоимость которых составляет почти 45 тысяч гривен. В случае отказа предоставить вознаграждение дельц предупредил о возможных негативных последствиях для военнообязанного, связанных с его мобилизацией. Однако представитель критически важного предприятия сообщил об этом в правоохранительные органы, и сотрудники полиции и СБУ зафиксировали преступление и пресекли противоправные действия фигуранта.

Правоохранители задержали последнего после того, как по его указанию оговоренную неправомерную выгоду получил подчиненный, который не был осведомлен о преступных намерениях своего руководителя. В качестве вещественных доказательств следователи изъяли талоны, мобильные телефоны и ноутбук.

На основании собранных доказательств следователи полиции сообщили задержанному о подозрении. Речь идет о получении должностным лицом неправомерной выгоды для себя за совершение или несовершение таким должностным лицом в интересах лица, предоставляющего неправомерную выгоду, или в интересах третьего лица какого-либо действия с использованием служебного положения, совершенного должностным лицом, занимающим ответственную должность, в сочетании с вымогательством.

Максимальное наказание за это преступление — 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.

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