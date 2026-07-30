Перші результати операції "Чесний призов": у ТЦК в Києві за $2,5 тис. незаконно видаляли дані з реєстру "Оберіг", - ДБР. ФОТО

Під час масштабної спецоперації "Чесний призов" викрито незаконне втручання до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (Оберіг).

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Встановлено, що група осіб за гроші допомагала військовозобов’язаним позбутися статусу порушника військового обліку, пройти необхідні процедури без ризику бути мобілізованими та отримати час для подальшого бронювання.

Організували оборудку чоловік та його співмешканка, яка раніше працювала оператором одного зі столичних ТЦК та СП. Використовуючи набуті знання і зв’язки, вони залучили до незаконної діяльності чинного оператора територіального центру комплектування.

Посадовець використовував власний електронний ключ доступу до реєстру та без законних підстав змінював інформацію про військовозобов’язаних на системній основі.

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Без їхньої особистої присутності він вносив відомості про зміну місця військового обліку, скасовував статус розшуку або порушника військового обліку, створював записи про звірку даних, вручення документів оповіщення та направлення на військово-лікарську комісію.

Ціна "послуг"

Так, учасники оборудки встановили чіткі тарифи на свої "послуги":

2,5 тис. доларів - за видалення даних про порушення військового обліку щодо осіб рядового та сержантського складу;

3 тис. доларів - щодо офіцерів;

1,7 тис. доларів - за організацію проходження військово-лікарської комісії без вжиття заходів щодо мобілізації.

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У ДБР зазначили, що задокументовано 18 епізодів, коли організатори отримали 2,5 тисячі доларів за видалення з реєстру відомостей про порушення військового обліку конкретним військовозобов’язаним. Після передачі грошей оператор ТЦК вніс відповідні зміни до державної інформаційної системи.

Встановлено, що посадовець систематично використовував службовий доступ та аналогічним способом незаконно змінив дані щодо значної кількості військовозобов’язаних.

Що загрожує

Оператору ТЦК повідомлено про підозру в несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчиненій особою, яка має право доступу до неї, за попередньою змовою групою осіб, зокрема повторно (ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.

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ДБР встановлює всіх причетних до оборудки та перевіряє інші можливі факти незаконного втручання в державні інформаційні системи.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Операція "Чесний призов" триває.

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Що передувало

Вранці 30 липня працівники Державного бюро розслідувань розпочали масштабні перевірки в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки обласного і районного рівнів у межах операції "Чесний призов", яку Бюро проводить спільно з командуванням Генерального штабу ЗСУ.