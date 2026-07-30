Первые результаты операции "Чесний призов": в ТЦК в Киеве за 2,5 тыс. долларов незаконно удаляли данные из реестра "Оберіг", - ГБР. ФОТО
В ходе масштабной спецоперации "Чесний призов" было выявлено незаконное вмешательство в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов ("Оберіг").
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Установлено, что группа лиц за деньги помогала военнообязанным избавиться от статуса нарушителя воинского учета, пройти необходимые процедуры без риска быть мобилизованными и получить время для дальнейшего бронирования.
Схему организовали мужчина и его сожительница, которая ранее работала оператором одного из столичных ТЦК и СП. Используя приобретенные знания и связи, они привлекли к незаконной деятельности действующего оператора территориального центра комплектования.
Чиновник использовал собственный электронный ключ доступа к реестру и без законных оснований изменял информацию о военнообязанных на системной основе.
Без их личного присутствия он вносил сведения об изменении места воинского учета, отменял статус разыскиваемого или нарушителя воинского учета, создавал записи о сверке данных, вручении документов оповещения и направлении на военно-врачебную комиссию.
Цена "услуг"
Так, участники махинации установили четкие тарифы на свои "услуги":
- 2,5 тыс. долларов - за удаление данных о нарушениях воинского учета в отношении лиц рядового и сержантского состава;
- 3 тыс. долларов - в отношении офицеров;
- 1,7 тыс. долларов - за организацию прохождения военно-врачебной комиссии без принятия мер по мобилизации.
В ГБР отметили, что задокументировано 18 эпизодов, когда организаторы получили 2,5 тысячи долларов за удаление из реестра сведений о нарушении воинского учета конкретными военнообязанными. После передачи денег оператор ТЦК внес соответствующие изменения в государственную информационную систему.
Установлено, что должностное лицо систематически использовало служебный доступ и аналогичным образом незаконно изменило данные в отношении значительного числа военнообязанных.
Что грозит
Оператору ТЦК сообщено о подозрении в несанкционированном изменении информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершенном лицом, имеющим право доступа к ней, по предварительному сговору группой лиц, в частности повторно (ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины).
Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
ГБР устанавливает всех причастных к махинации и проверяет другие возможные факты незаконного вмешательства в государственные информационные системы.
Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.
Операция "Чесний призов" продолжается.
Что предшествовало
Утром 30 июля сотрудники Государственного бюро расследований начали масштабные проверки в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки областного и районного уровней в рамках операции "Чесний призов", которую Бюро проводит совместно с командованием Генерального штаба ВСУ.
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