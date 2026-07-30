Первые результаты операции "Чесний призов": в ТЦК в Киеве за 2,5 тыс. долларов незаконно удаляли данные из реестра "Оберіг", - ГБР. ФОТО

В ходе масштабной спецоперации "Чесний призов" было выявлено незаконное вмешательство в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов ("Оберіг").

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Установлено, что группа лиц за деньги помогала военнообязанным избавиться от статуса нарушителя воинского учета, пройти необходимые процедуры без риска быть мобилизованными и получить время для дальнейшего бронирования.

Схему организовали мужчина и его сожительница, которая ранее работала оператором одного из столичных ТЦК и СП. Используя приобретенные знания и связи, они привлекли к незаконной деятельности действующего оператора территориального центра комплектования.

Чиновник использовал собственный электронный ключ доступа к реестру и без законных оснований изменял информацию о военнообязанных на системной основе.

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Без их личного присутствия он вносил сведения об изменении места воинского учета, отменял статус разыскиваемого или нарушителя воинского учета, создавал записи о сверке данных, вручении документов оповещения и направлении на военно-врачебную комиссию.

Цена "услуг"

Так, участники махинации установили четкие тарифы на свои "услуги":

2,5 тыс. долларов - за удаление данных о нарушениях воинского учета в отношении лиц рядового и сержантского состава;

3 тыс. долларов - в отношении офицеров;

1,7 тыс. долларов - за организацию прохождения военно-врачебной комиссии без принятия мер по мобилизации.

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В ГБР отметили, что задокументировано 18 эпизодов, когда организаторы получили 2,5 тысячи долларов за удаление из реестра сведений о нарушении воинского учета конкретными военнообязанными. После передачи денег оператор ТЦК внес соответствующие изменения в государственную информационную систему.

Установлено, что должностное лицо систематически использовало служебный доступ и аналогичным образом незаконно изменило данные в отношении значительного числа военнообязанных.

Что грозит

Оператору ТЦК сообщено о подозрении в несанкционированном изменении информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершенном лицом, имеющим право доступа к ней, по предварительному сговору группой лиц, в частности повторно (ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

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ГБР устанавливает всех причастных к махинации и проверяет другие возможные факты незаконного вмешательства в государственные информационные системы.

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

Операция "Чесний призов" продолжается.

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Что предшествовало

Утром 30 июля сотрудники Государственного бюро расследований начали масштабные проверки в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки областного и районного уровней в рамках операции "Чесний призов", которую Бюро проводит совместно с командованием Генерального штаба ВСУ.