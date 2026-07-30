Внес в систему "Оберег" ложные данные о 21 военнообязанном: начальнику РТЦК в Черниговской области сообщено о подозрении. ФОТО

Начальнику одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Черниговской области предъявлено подозрение: его подозревают в несанкционированном изменении информации в автоматизированной системе, совершенном лицом, имевшим право доступа к ней (ч. 1, ч. 3 ст. 362 УК Украины).

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Хотел улучшить показатели

Как отмечается, в мае 2026 года чиновник, исполнявший обязанности начальника районного ТЦК и СП, вносил в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег" заведомо ложные сведения о мобилизации граждан.

Так, используя собственную квалифицированную электронную подпись, он указывал в системе, что военнообязанных якобы призвали на военную службу и направили в боевую воинскую часть. На самом деле ни один из них не был мобилизован, не проходил военную службу и не зачислялся в личный состав указанной воинской части.

Смотрите также: В Хмельницкой области задержали мужчину, который вымогал 6 тыс. долларов за "снятие с розыска" в системе "Оберег". ФОТОрепортаж

Сообщается, что таким образом в реестр внесли ложные сведения о 21 военнообязанном. По версии следствия, чиновник делал это, чтобы искусственно улучшить показатели выполнения мобилизационного плана районного ТЦК и СП.

Что грозит

В Офисе генерального прокурора отмечают, что нарушения выявили в ходе служебного расследования.

В ходе обысков правоохранители изъяли служебную документацию, в частности поименные списки военнообязанных, журналы направлений на военно-врачебную комиссию, книги регистрации приказов о призыве, алфавитные книги мобилизованных, приказы и сведения из информационной системы "Оберег".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Безосновательно объявили студента в розыск: в Николаевской области разоблачили сотрудника ТЦК. ФОТОрепортаж

Факт внесения ложных данных подтвердили и представители воинской части, в которую якобы были направлены эти граждане. По официальной информации, ни один из них в личный состав части не зачислялся.

Чиновника задержали 23 июля 2026 года в Одессе. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере почти 2 млн грн. Залог внесен.

Санкция ч. 3 ст. 362 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Одесской области задержали чиновника ТЦК, который за 500 литров топлива обещал снять с розыска. ФОТО