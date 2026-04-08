Безосновательно объявили студента в розыск: на Николаевщине разоблачили сотрудника ТЦК. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Николаевщине правоохранители разоблачили военнослужащего районного ТЦК и его сообщника, которые, по данным следствия, безосновательно внесли студента в базу розыска и требовали 500 долларов за удаление информации, несмотря на его законное право на отсрочку от призыва.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Требовали деньги за удаление данных из "Оберіга"
По данным следствия, в декабре 2025 года подозреваемые внесли в информационную систему "Оберіг" данные о якобы неявке военнообязанного по вызову. Для психологического давления один из них прислал студенту скриншот из базы, где тот числился в розыске.
Подозреваемые требовали 500 долларов США, обещая удаление данных из системы.
В марте 2026 года правоохранители разоблачили подозреваемых после передачи и распределения между собой оговоренной суммы средств.
Какие меры наказания избраны в отношении должностных лиц
Под процессуальным руководством Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона им сообщено о за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.
Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 99 840 гривен, в отношении другого - продолжается судебное разбирательство.
Устанавливаются другие возможные участники схемы и дополнительные эпизоды преступной деятельности.
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