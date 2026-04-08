Безосновательно объявили студента в розыск: на Николаевщине разоблачили сотрудника ТЦК. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Николаевщине правоохранители разоблачили военнослужащего районного ТЦК и его сообщника, которые, по данным следствия, безосновательно внесли студента в базу розыска и требовали 500 долларов за удаление информации, несмотря на его законное право на отсрочку от призыва.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Требовали деньги за удаление данных из "Оберіга"

По данным следствия, в декабре 2025 года подозреваемые внесли в информационную систему "Оберіг" данные о якобы неявке военнообязанного по вызову. Для психологического давления один из них прислал студенту скриншот из базы, где тот числился в розыске.

Подозреваемые требовали 500 долларов США, обещая удаление данных из системы.

В марте 2026 года правоохранители разоблачили подозреваемых после передачи и распределения между собой оговоренной суммы средств.

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Какие меры наказания избраны в отношении должностных лиц

Под процессуальным руководством Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона им сообщено о за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 99 840 гривен, в отношении другого - продолжается судебное разбирательство.

Устанавливаются другие возможные участники схемы и дополнительные эпизоды преступной деятельности.

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