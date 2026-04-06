3 тыс. долларов за снятие с розыска: чиновника ТЦК задержали на Виннитчине. ФОТОрепортаж
Сотрудники ГБР задержали высокопоставленного чиновника Хмельницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Винницкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Детали
По данным следствия, он помогал мужчинам сниматься с розыска за 3 тысячи долларов США.
Чтобы избежать разоблачения, соответствующие изменения в системе чиновник поручал делать подчиненным, а деньги ему передавали через посредников.
Задержание и подозрение
Правоохранители задержали чиновника во время получения денег.
- Его подозревают в получении неправомерной выгоды, соединенном с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
- Суд отстранил его от должности и избрал меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 998 тыс. грн.
- По этой статье грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
- Досудебное расследование продолжается. Следователи проверяют причастность других сотрудников ТЦК.
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