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3 тыс. долларов за снятие с розыска: чиновника ТЦК задержали на Виннитчине. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР задержали высокопоставленного чиновника Хмельницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Винницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

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Детали

По данным следствия, он помогал мужчинам сниматься с розыска за 3 тысячи долларов США.

Чтобы избежать разоблачения, соответствующие изменения в системе чиновник поручал делать подчиненным, а деньги ему передавали через посредников.

Задержание и подозрение

Правоохранители задержали чиновника во время получения денег.

Подозрение должностному лицу ТЦК Хмельника
Подозрение должностному лицу ТЦК Хмельника
Подозрение должностному лицу ТЦК Хмельника
Подозрение должностному лицу ТЦК Хмельника

  • Его подозревают в получении неправомерной выгоды, соединенном с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
  • Суд отстранил его от должности и избрал меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 998 тыс. грн.
  • По этой статье грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
  • Досудебное расследование продолжается. Следователи проверяют причастность других сотрудников ТЦК.

Что предшествовало?

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Автор: 

Винницкая область (1184) коррупция (8801) ГБР (3499) ТЦК (1223) Хмельникский район (2) Хмельник (1)
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Топ комментарии
+7
3к?
Покараний за демпінг...
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06.04.2026 11:44 Ответить
+4
Така можливість є вже давно. Контрактників ніфіга немає)). Всі чекають зустрічі зі страшнимТЦК.
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06.04.2026 11:54 Ответить
+3
Це брехня. Повна африка бійців.
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06.04.2026 12:34 Ответить

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