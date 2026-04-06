3 тыс. долларов за снятие с розыска: чиновника ТЦК задержали на Виннитчине. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР задержали высокопоставленного чиновника Хмельницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Винницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

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Детали

По данным следствия, он помогал мужчинам сниматься с розыска за 3 тысячи долларов США.

Чтобы избежать разоблачения, соответствующие изменения в системе чиновник поручал делать подчиненным, а деньги ему передавали через посредников.

Задержание и подозрение

Правоохранители задержали чиновника во время получения денег.









Его подозревают в получении неправомерной выгоды, соединенном с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Суд отстранил его от должности и избрал меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 998 тыс. грн.

По этой статье грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается. Следователи проверяют причастность других сотрудников ТЦК.

Что предшествовало?

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