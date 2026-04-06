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Новини Фото Корупція та мобілізація
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$3 тис. за зняття з розшуку: посадовця ТЦК затримали на Вінниччині. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР затримали високопосадовця Хмільницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Вінницької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

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Деталі

За даними слідства, він допомагав чоловікам зніматися з розшуку за 3 тисячі доларів США.

Щоб уникнути викриття, відповідні зміни в системі посадовець доручав робили підлеглим, а гроші йому передавали через посередників.

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Затримання та підозра

Правоохоронці затримали посадовця під час отримання грошей.

Підозра посадовцю ТЦК Хмільника
Підозра посадовцю ТЦК Хмільника
Підозра посадовцю ТЦК Хмільника
Підозра посадовцю ТЦК Хмільника

  • Його підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).
  • Суд відсторонив його від посади та обрав запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 998 тис. грн.
  • За цією статтею загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
  • Досудове розслідування триває. Слідчі перевіряють причетність інших працівників ТЦК.

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Що передувало?

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Автор: 

Вінницька область (1178) корупція (5109) ДБР (4004) ТЦК та СП (1279) Хмільницький район (2) Хмільник (1)
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Топ коментарі
+7
3к?
Покараний за демпінг...
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06.04.2026 11:44 Відповісти
+4
Така можливість є вже давно. Контрактників ніфіга немає)). Всі чекають зустрічі зі страшнимТЦК.
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06.04.2026 11:54 Відповісти
+3
Це брехня. Повна африка бійців.
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06.04.2026 12:34 Відповісти

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