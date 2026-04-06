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$3 тис. за зняття з розшуку: посадовця ТЦК затримали на Вінниччині. ФОТОрепортаж
Працівники ДБР затримали високопосадовця Хмільницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Вінницької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Деталі
За даними слідства, він допомагав чоловікам зніматися з розшуку за 3 тисячі доларів США.
Щоб уникнути викриття, відповідні зміни в системі посадовець доручав робили підлеглим, а гроші йому передавали через посередників.
Затримання та підозра
Правоохоронці затримали посадовця під час отримання грошей.
- Його підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).
- Суд відсторонив його від посади та обрав запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 998 тис. грн.
- За цією статтею загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- Досудове розслідування триває. Слідчі перевіряють причетність інших працівників ТЦК.
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