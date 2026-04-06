$3 тис. за зняття з розшуку: посадовця ТЦК затримали на Вінниччині. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР затримали високопосадовця Хмільницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Вінницької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

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Деталі

За даними слідства, він допомагав чоловікам зніматися з розшуку за 3 тисячі доларів США.

Щоб уникнути викриття, відповідні зміни в системі посадовець доручав робили підлеглим, а гроші йому передавали через посередників.

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Затримання та підозра

Правоохоронці затримали посадовця під час отримання грошей.









Його підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Суд відсторонив його від посади та обрав запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 998 тис. грн.

За цією статтею загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Слідчі перевіряють причетність інших працівників ТЦК.

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