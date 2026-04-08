Безпідставно оголосили студента в розшук: на Миколаївщині викрили службовця ТЦК. ФОТОрепортаж

На Миколаївщині правоохоронці викрили військовослужбовця районного ТЦК та його спільника, які, за даними слідства, безпідставно внесли студента до бази розшуку та вимагали 500 доларів за видалення інформації, попри його законне право на відстрочку від призову.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Вимагали гроші за видалення даних з "Оберегу"

За даними слідства, у грудні 2025 року підозрювані внесли до інформаційної системи "Оберіг" дані про нібито неявку військовозобов’язаного за викликом. Для психологічного тиску один з них надіслав студенту скріншот з бази, де той значився у розшуку.

Підозрювані вимагали 500 доларів США, обіцяючи видалення даних із системи.

У березні 2026 року правоохоронці викрили підозрюваних після передачі та розподілу між собою обумовленої суми коштів.

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Які заходи покарання обрано посадовцям

За процесуального керівництва Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону їм повідомлено про за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Одному із підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 99 840 гривень, щодо іншого - триває судовий розгляд.

Встановлюються інші можливі учасники схеми та додаткові епізоди злочинної діяльності.

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