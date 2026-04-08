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Безпідставно оголосили студента в розшук: на Миколаївщині викрили службовця ТЦК. ФОТОрепортаж

На Миколаївщині правоохоронці викрили військовослужбовця районного ТЦК та його спільника, які, за даними слідства, безпідставно внесли студента до бази розшуку та вимагали 500 доларів за видалення інформації, попри його законне право на відстрочку від призову.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Вимагали гроші за видалення даних з "Оберегу"

За даними слідства, у грудні 2025 року підозрювані внесли до інформаційної системи "Оберіг" дані про нібито неявку військовозобов’язаного за викликом. Для психологічного тиску один з них надіслав студенту скріншот з бази, де той значився у розшуку.

Підозрювані вимагали 500 доларів США, обіцяючи видалення даних із системи.

У березні 2026 року правоохоронці викрили підозрюваних після передачі та розподілу між собою обумовленої суми коштів.

Також читайте: Суд відправив під домашній арешт підозрюваного у нападі на працівника ТЦК у Харкові

Внесли студента до бази
Внесли студента до бази
Внесли студента до бази
Внесли студента до бази

Які заходи покарання обрано посадовцям

За процесуального керівництва Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону їм повідомлено про за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Одному із підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 99 840 гривень, щодо іншого - триває судовий розгляд.

Встановлюються інші можливі учасники схеми та додаткові епізоди злочинної діяльності.

Дивіться: $3 тис. за зняття з розшуку: посадовця ТЦК затримали на Вінниччині. ФОТОрепортаж

Автор: 

Миколаївська область (2496) Офіс Генпрокурора (3987) ТЦК та СП (1282)
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Топ коментарі
+8
Мабуть на дрони на фронт так збирали.)
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08.04.2026 18:27 Відповісти
+8
Просто той військовослужбовець теж мабуть хотів 4,7 тисяч Ефіру у крипті (10 млн баксів)
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08.04.2026 18:32 Відповісти
+7
Тобто ви як совки: боретеся з наслідками, а не з причинами. Ну да, ну да. А то шо вже по ВСІЙ Україні діють ставки і прейскуранти по ТЦК - це все звісно іпсо
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08.04.2026 19:13 Відповісти

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