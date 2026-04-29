На Хмельнитчине задержали мужчину, вымогавшего $6 тыс. за "снятие с розыска" в системе "Оберіг". ФОТОрепортаж

В Хмельницкой области разоблачили мужчину, который вымогал 6 тысяч долларов за снятие с розыска в системе "Оберіг". Его задержали во время получения денег.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Спецпрокуратуру Западного региона.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным следствия, 46-летний местный житель пытался незаконно обогатиться, предлагая "решить вопрос" о снятии с розыска в Едином электронном реестре призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг".

Уверял, что может снять с учета

Он уверял, что имеет влияние на должностных лиц районного территориального центра комплектования и социальной поддержки и может обеспечить принятие "нужного решения".

За свои "услуги" он требовал 6 тысяч долларов США.

Лицо, к которому было выдвинуто такое требование, обратилось в правоохранительные органы и в дальнейшем действовало под их контролем.

Требовал взятку

Во время встречи мужчина повторно подчеркнул, что без предоставления неправомерной выгоды снятие отметки "в розыске" за нарушение правил воинского учета невозможно.

После документирования противоправной деятельности и получения им оговоренной суммы средств мужчина был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

