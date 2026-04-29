На Хмельнитчине задержали мужчину, вымогавшего $6 тыс. за "снятие с розыска" в системе "Оберіг". ФОТОрепортаж

В Хмельницкой области разоблачили мужчину, который вымогал 6 тысяч долларов за снятие с розыска в системе "Оберіг". Его задержали во время получения денег.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Спецпрокуратуру Западного региона.

По данным следствия, 46-летний местный житель пытался незаконно обогатиться, предлагая "решить вопрос" о снятии с розыска в Едином электронном реестре призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг".

Уверял, что может снять с учета

Он уверял, что имеет влияние на должностных лиц районного территориального центра комплектования и социальной поддержки и может обеспечить принятие "нужного решения".

  • За свои "услуги" он требовал 6 тысяч долларов США.
  • Лицо, к которому было выдвинуто такое требование, обратилось в правоохранительные органы и в дальнейшем действовало под их контролем.

Обещал снять с розыска в Оберге: правоохранители раскрыли схему
Обещал снять с розыска в Оберге: правоохранители раскрыли схему
Обещал снять с розыска в Оберге: правоохранители раскрыли схему
Обещал снять с розыска в Оберге: правоохранители раскрыли схему
Обещал снять с розыска в Оберге: правоохранители раскрыли схему

Требовал взятку

Во время встречи мужчина повторно подчеркнул, что без предоставления неправомерной выгоды снятие отметки "в розыске" за нарушение правил воинского учета невозможно.

После документирования противоправной деятельности и получения им оговоренной суммы средств мужчина был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

