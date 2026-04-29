На Хмельниччині затримали чоловіка, який вимагав $6 тис. за "зняття з розшуку" в системі "Оберіг". ФОТОрепортаж
У Хмельницькій області викрили чоловіка, який вимагав 6 тисяч доларів за зняття з розшуку в системі "Оберіг". Його затримали під час одержання коштів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Спецпрокуратуру Західного регіону.
За даними слідства, 46-річний місцевий мешканець намагався незаконно збагатитися, пропонуючи "вирішити питання" щодо зняття з розшуку в Єдиному електронному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг".
Запевняв, що може зняти з обліку
Він запевняв, що має вплив на посадових осіб районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та може забезпечити ухвалення "потрібного рішення".
- За свої "послуги" він вимагав 6 тисяч доларів США.
- Особа, до якої була висунута така вимога, звернулася до правоохоронних органів і надалі діяла під їхнім контролем.
Вимагав хабар
Під час зустрічі чоловік повторно наголосив, що без надання неправомірної вигоди зняття позначки "у розшуку" за порушення правил військового обліку є неможливим.
Після документування протиправної діяльності та отримання ним обумовленої суми коштів чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль