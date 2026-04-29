Вже не Тиса: У ДПСУ назвали нову "популярну" річку для незаконного перетину кордону
Прикордонники фіксують зміну пріоритетних маршрутів серед порушників кордону: замість Тиси все частіше обирають Дністер, використовуючи при цьому професійне спорядження для дайвінгу та підводні буксирувальники.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів в інтерв’ю "Укрінформу".
Подробиці
За словами речника, останнім часом кількість спроб незаконного перетину кордону на річці Дністер суттєво зросла. При цьому порушники намагаються діяти максимально приховано.
"Часто під час таких спроб використовуються не лише гідрокостюми, а й акваскутери", - зазначив Демченко.
Речник пояснив, що акваскутери - це спеціальні пристрої (підводні буксирувальники), які тягнуть людину за собою, дозволяючи значно збільшити швидкість руху у воді.
Використовуючи таку техніку, людина фактично пірнає під воду і, тримаючись за пристрій, намагається непомітно подолати водну перешкоду.
Щодо ситуації на західній ділянці кордону, то, за словами Демченка, річка Тиса все ще залишається в полі зору порушників, проте інтенсивність спроб там дещо знизилася на користь Дністра.
Нагадаємо, раніше у ДПСУ повідомили, що загальна кількість спроб незаконного перетину кордону порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшилася на 38%.
Ви все ж таки ставте нáголос при написанні таких текстів...
8 років - це завжди вісім років!
А про ухилянтів вигадав чотириразовий ухилянт. Навіщо? Оскільки ти нічого не читаєш то я тобі трошки допоможу порозумнішати.
...
«Поділяй і володарюй» (лат. divide et impera) - це стратегія отримання та утримання влади або контролю, шляхом розпалювання ворожнечі, створення конфліктів між групами та розбиття великої сили на менші, слабші частини.
Справжні воїни тут дуже рідко з'являються, тільки ти сторчиш цілими днями.
і, звісно, всі кулемети в сторону україни! бо охорона концтабора, вона важлива.
отакі у нас прикордонники. прикордонники вертухаї!
Коли найбільша МУЖНІСТЬ - утекти"..
Ліна Костенко.
Зазвичай люди влаштовані так, що бажають і прагнуть кращого,але не виходячи зі своєї "зони комфорту". Як і зараз. Ми хочемо миру, прагнемо до перемоги.....АЛЕ.... тільки за умови, якщо мир і перемогу здобудуть інші - чужі батьки,чоловіки,сини або доньки.Тому що, виявляється їм це більше треба, ніж нам. Нажаль...