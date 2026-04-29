Вже не Тиса: У ДПСУ назвали нову "популярну" річку для незаконного перетину кордону

Прикордонники фіксують зміну пріоритетних маршрутів серед порушників кордону: замість Тиси все частіше обирають Дністер, використовуючи при цьому професійне спорядження для дайвінгу та підводні буксирувальники.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів в інтерв’ю "Укрінформу".

За словами речника, останнім часом кількість спроб незаконного перетину кордону на річці Дністер суттєво зросла. При цьому порушники намагаються діяти максимально приховано.

"Часто під час таких спроб використовуються не лише гідрокостюми, а й акваскутери", - зазначив Демченко.

Речник пояснив, що акваскутери - це спеціальні пристрої (підводні буксирувальники), які тягнуть людину за собою, дозволяючи значно збільшити швидкість руху у воді.

Використовуючи таку техніку, людина фактично пірнає під воду і, тримаючись за пристрій, намагається непомітно подолати водну перешкоду.

Щодо ситуації на західній ділянці кордону, то, за словами Демченка, річка Тиса все ще залишається в полі зору порушників, проте інтенсивність спроб там дещо знизилася на користь Дністра.

Нагадаємо, раніше у ДПСУ повідомили, що загальна кількість спроб незаконного перетину кордону порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшилася на 38%.

