Уже не Тиса: В ГПСУ назвали новую "популярную" реку для незаконного пересечения границы

Пограничники отмечают изменение приоритетных маршрутов среди нарушителей границы: вместо Тисы все чаще выбирают Днестр, используя при этом профессиональное снаряжение для дайвинга и подводные буксировщики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал в интервью "Укринформу".

Подробности

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам пресс-секретаря, в последнее время количество попыток незаконного пересечения границы на реке Днестр существенно возросло. При этом нарушители стараются действовать максимально скрытно.

"Часто во время таких попыток используются не только гидрокостюмы, но и акваскутеры", — отметил Демченко.

Пресс-секретарь пояснил, что акваскутеры — это специальные устройства (подводные буксировщики), которые тянут человека за собой, позволяя значительно увеличить скорость движения в воде.

Используя такую технику, человек фактически ныряет под воду и, держась за устройство, пытается незаметно преодолеть водное препятствие.

Что касается ситуации на западном участке границы, то, по словам Демченко, река Тиса все еще остается в поле зрения нарушителей, однако интенсивность попыток там несколько снизилась в пользу Днестра.

Напомним, ранее в ГПСУ сообщили, что общее количество попыток незаконного пересечения границы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 38%.

