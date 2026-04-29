РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9951 посетитель онлайн
Новости Незаконное пересечение границы
3 160 31

Уже не Тиса: В ГПСУ назвали новую "популярную" реку для незаконного пересечения границы

Днестр стал популярнее Тисы

Пограничники отмечают изменение приоритетных маршрутов среди нарушителей границы: вместо Тисы все чаще выбирают Днестр, используя при этом профессиональное снаряжение для дайвинга и подводные буксировщики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал в интервью "Укринформу".

Подробности

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам пресс-секретаря, в последнее время количество попыток незаконного пересечения границы на реке Днестр существенно возросло. При этом нарушители стараются действовать максимально скрытно.

"Часто во время таких попыток используются не только гидрокостюмы, но и акваскутеры", — отметил Демченко.

Пресс-секретарь пояснил, что акваскутеры — это специальные устройства (подводные буксировщики), которые тянут человека за собой, позволяя значительно увеличить скорость движения в воде.

Используя такую технику, человек фактически ныряет под воду и, держась за устройство, пытается незаметно преодолеть водное препятствие.

Что касается ситуации на западном участке границы, то, по словам Демченко, река Тиса все еще остается в поле зрения нарушителей, однако интенсивность попыток там несколько снизилась в пользу Днестра.

Напомним, ранее в ГПСУ сообщили, что общее количество попыток незаконного пересечения границы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 38%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С февраля 2022 года 67 тысяч военнообязанных задержали за попытку незаконно покинуть Украину, - ГПСУ

Автор: 

Госпогранслужба (7088) Демченко Андрей (339) уклонисты (1301)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
А ті хто воює,відвоював чи загинув виходить права на життя не мають?Воюють не за Україну,а за крадіїв?Люди у тебе-це сцикуни яких цікавить тільки власна шкура,а на свою країну,родичів,друзів пох.Те саме кажуть кацапи.То ти кацап,або їх посіпака.
показать весь комментарий
29.04.2026 13:16 Ответить
+9
Так ти малолєтка,або бомж,якщо в тебе немає ні будинку,ні рідні,ні копійки за душею.Чого ти скиглиш?Он пишуть що Тиса вже не в моді.Пес дуй через Дністер і не ний,кацап.
показать весь комментарий
29.04.2026 13:49 Ответить
+7
Я їх не вибирав,а навпаки.Попереджав лохів що квартал обирать не можна.А хто слухав?Держава з людей складається,а влада тимчасова.Ти кацапський пропагандон.В одну дудку з ними граєш.Теж волають-зачєм ви ваюєтє за Зєлємскава.Сдавайтєсь тупиє хахли.Хєр вам,а не Україна.
показать весь комментарий
29.04.2026 13:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
букирувальники - це прогрес. Скоро саморобними підводними човнами почнуть тікати.
показать весь комментарий
29.04.2026 12:56 Ответить
Дуже сподіваюсь що на зміну "потужного з мародерами" прийде хтось,який поставить тебе перед вибором - або на фронт захищати Україну,або розстріляти як ****** ухилянта і дезертира.Скільки вас розплодилось підорів боягузливих,чекають під спідницями своїх бабів кінця війни...
показать весь комментарий
29.04.2026 13:45 Ответить
Ти з якої бригади вилупок віщаєш ?Вас тут на ресурсі бігає десь 5 дебілів,котрі носяться зв спідниціями і ухилянтами
показать весь комментарий
29.04.2026 14:35 Ответить
І лайеи примітивні істоти друг другу ліплять
показать весь комментарий
29.04.2026 14:36 Ответить
Почитай дебіл конституцію,тоді зрозумієш,про що я!До чого тут будинок і гроші,типовий виборець ЗЕ.Розуму нуль
показать весь комментарий
29.04.2026 14:02 Ответить
Типовий кацапський бот.За вашим кораблем маскава катай,гнида.Всі у нього дебіли,хто Україну вам здавать не хоче.
показать весь комментарий
29.04.2026 14:08 Ответить
Воює не країна, воює держава. Держава хрипатих бандюків, яких ти вибрав у 2019. В Україні скоро гімном хава нагіла стане, а він тут патріотичні гасла часів совка туле. Як там справи у міндічив/рабіновичів? Усе тіп-топ? Скоро почне заходить черговий транш з 90 ярдів ойро, вже готові приймати у Хайфі?
показать весь комментарий
29.04.2026 13:24 Ответить
"...скоро гімном хава нагіла стане..."
Ви все ж таки ставте нáголос при написанні таких текстів...
8 років - це завжди вісім років!
показать весь комментарий
29.04.2026 13:35 Ответить
А хто ти такий щоб тебе усі слухали? Зелене плем'я всінафронтників. У темах про можновладних мародерів-крадіїв-злочинців тебе ніколи немає зате у таких як ця ти всираєшься показовим патріотизмом сидячі вдома з відстрочкою та весь час випячуєшься який ти невібенний ветеран.
показать весь комментарий
29.04.2026 14:41 Ответить
Не квакай,обісраний ухилянт.Я 2.5 роки служив/воював поки ти ховався під спідницею.
показать весь комментарий
29.04.2026 15:13 Ответить
У тебе є рішення суду що я ухилянт? Ні, бо ти брехло та наклепник. Я вже давно знятий з обліку, не раз тобі казав.
А про ухилянтів вигадав чотириразовий ухилянт. Навіщо? Оскільки ти нічого не читаєш то я тобі трошки допоможу порозумнішати.
...
«Поділяй і володарюй» (лат. divide et impera) - це стратегія отримання та утримання влади або контролю, шляхом розпалювання ворожнечі, створення конфліктів між групами та розбиття великої сили на менші, слабші частини.
показать весь комментарий
29.04.2026 15:20 Ответить
Он воно що.Про рішення суду розквакався. Так ти сам брехун і наклепник.Яким судом судиш,таким і тебе будуть судить.Чого я маю вірить на слово що ти не обісраний ухилянт якщо твої дописи свідчать що ти саме ним і є?Ти ж мене називаєш липовим ветераном.Так доведи.Якщо я навіть своє убд скину,ти будеш гавкать що я його у циганів купив.
показать весь комментарий
29.04.2026 15:29 Ответить
Хто ти такий щоб я тобі щось доводив? Дурник який ліпить усюди смайлики та корчить із себе ветерана. А УБД можна купити (новин тут на Цензорі повно) або у ТЦК де його одразу видають при наймі у людолови.
Справжні воїни тут дуже рідко з'являються, тільки ти сторчиш цілими днями.
показать весь комментарий
29.04.2026 15:52 Ответить
Ти всратий ухилянт,поки не довів зворотнє.Ветеран ветерану за хвилину доведе де воював. Диванних пацюків це не стосується.
показать весь комментарий
29.04.2026 17:19 Ответить
Дурник хахахнутий, де я писав що я ветеран або служив? Десять разів я тобі писав що мені вже літа але ти якийсь особливо тупий навіть для зеленого племені.
показать весь комментарий
29.04.2026 18:56 Ответить
Завдяки таким як ти, ця влада стала дуже не тимчасова. А далі що ви, зелені потвори зробите? На убой 16-70, потім жінки, до останнього українця? Чи у вас, як завжди, кава у Криму..... для даунів
показать весь комментарий
29.04.2026 14:46 Ответить
Спалився кацап. Перший раз про войну до останнього українця сказав ваш ввх у квітні 22.А потім кацапи і ти разом з ними повторюють цю муйню на всі лади вже 5-й рік.
показать весь комментарий
29.04.2026 15:11 Ответить
Карацупи не сплять, так би у Сумський чи Харківський кордон охороняли.
показать весь комментарий
29.04.2026 13:07 Ответить
Хто ж тікає з країни мрій? Мрійники....
показать весь комментарий
29.04.2026 13:08 Ответить
всі передові частини дпсу терміново передислокуються на оборону дністра!
і, звісно, всі кулемети в сторону україни! бо охорона концтабора, вона важлива.
отакі у нас прикордонники. прикордонники вертухаї!
показать весь комментарий
29.04.2026 13:16 Ответить
з країни мрій зеленського біжать будь якими шляхами... цікаво скільки уставших ат вайни в 2019 і проголосувавших за зеленського, вже перепливли Тису чи Днестер? В часи "баригі" будь хто вільно собі мандрував чи то Туреччинами чи то Єгіптами, літали лоукостами попити пива в Прагу на вихідні. Зараз, в країні мрій зеленського, замість всіх українців по закордонах літає лише зеленський та його заброньований кагал.
показать весь комментарий
29.04.2026 13:35 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2026 13:36 Ответить
Очень странная новость, честно говоря. То ли реклама, то ли хвастовство, то ли гордость за самодеятельность и смекалку.
показать весь комментарий
29.04.2026 13:37 Ответить
"Оце і є той випадок єдиний,
Коли найбільша МУЖНІСТЬ - утекти"..
Ліна Костенко.
Зазвичай люди влаштовані так, що бажають і прагнуть кращого,але не виходячи зі своєї "зони комфорту". Як і зараз. Ми хочемо миру, прагнемо до перемоги.....АЛЕ.... тільки за умови, якщо мир і перемогу здобудуть інші - чужі батьки,чоловіки,сини або доньки.Тому що, виявляється їм це більше треба, ніж нам. Нажаль...
показать весь комментарий
29.04.2026 14:28 Ответить
Чомусь легітимне с міндічамиі дерьмаками спокійно катається за кордон поки країна уся в концтаборі
показать весь комментарий
29.04.2026 16:24 Ответить
 
 