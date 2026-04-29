Затримано екскомандира батальйону, підполковника Нацгвардії. Його підозрюють у сприянні дезертирству та переправленні через кордон. ФОТОрепортаж

Колишньому командиру батальйону однієї з військових частин Національної гвардії України повідомлено про підозру у сприянні дезертирству та незаконному перетині державного кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Допомагав військовослужбовцю залишити службу

За даними слідства, він разом із цивільною особою за 3500 доларів США допомагав військовослужбовцю залишити службу та виїхати з країни.

Обох затримали одразу після отримання грошей.

Затримання підполковника Нацгвардії
Затримання підполковника Нацгвардії
Затримання підполковника Нацгвардії
Затримання підполковника Нацгвардії
Затримання підполковника Нацгвардії
Затримання підполковника Нацгвардії

Підозру оголошено за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону в межах програми протидії незаконному перетину кордону "Нелегальний туризм".

Що встановило слідство?

Як зазначається, підполковник у змові з цивільною особою організував схему сприяння самовільному залишенню місця служби з подальшим незаконним переправленням через державний кордон. Він забезпечував безперешкодний проїзд через контрольно-пропускні пункти, вводячи правоохоронців в оману щодо законності переміщення осіб до прикордонного району.

Затримання та підозра

  • Передачу коштів задокументовано в межах контролю за вчиненням злочину. Одразу після отримання 3500 доларів США обох затримано в порядку ст. 208 КПК України.
  • Під час обшуків вилучено 4900 доларів США (з них 3500 - неправомірна вигода), банківські картки, мобільні телефони, носії інформації та транспортні засоби BMW 330D і BMW X5. Прокурор подав клопотання про арешт вилученого майна.
  • Дії підозрюваних кваліфіковано як замах на пособництво у дезертирстві та сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон.
  • За клопотанням прокурора їм обрано запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 266 тис. грн.

Яка беха моднява))))
29.04.2026 11:12 Відповісти
..а бус не сильно моднявий...Ну хто реально захоче на "нуль" дивлячись на це бидло? Риторичне питання.
29.04.2026 12:13 Відповісти
Демпінгував справжніх хапуг, це не проходе даремно
29.04.2026 11:41 Відповісти
Національна гвардія це мусора?
29.04.2026 12:28 Відповісти
Один епізод.
29.04.2026 14:24 Відповісти
срочна нужни билі деньгі..
29.04.2026 20:09 Відповісти
 
 