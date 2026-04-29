Задержан экс-командир батальона, подполковник Нацгвардии. Его подозревают в содействии дезертирству и переправке через границу. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бывшему командиру батальона одной из воинских частей Национальной гвардии Украины предъявлено подозрение в содействии дезертирству и незаконном пересечении государственной границы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Помогал военнослужащему уйти со службы
По данным следствия, он вместе с гражданским лицом за 3500 долларов США помогал военнослужащему покинуть службу и выехать из страны.
Обоих задержали сразу после получения денег.
Подозрение объявлено под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона в рамках программы противодействия незаконному пересечению границы "Нелегальный туризм".
Что установило следствие?
Как отмечается, подполковник в сговоре с гражданским лицом организовал схему содействия самовольному оставлению места службы с последующей незаконной переправкой через государственную границу. Он обеспечивал беспрепятственный проезд через контрольно-пропускные пункты, вводя правоохранителей в заблуждение относительно законности перемещения лиц в приграничный район.
Задержание и подозрение
- Передача средств задокументирована в рамках контроля за совершением преступления. Сразу после получения 3500 долларов США оба задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.
- Во время обысков изъято 4900 долларов США (из них 3500 - неправомерная выгода), банковские карты, мобильные телефоны, носители информации и транспортные средства BMW 330D и BMW X5. Прокурор подал ходатайство об аресте изъятого имущества.
- Действия подозреваемых квалифицированы как покушение на пособничество в дезертирстве и содействие незаконной переправке лиц через государственную границу.
- По ходатайству прокурора им избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 266 тыс. грн.
