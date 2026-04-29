Задержан экс-командир батальона, подполковник Нацгвардии. Его подозревают в содействии дезертирству и переправке через границу. ФОТОРЕПОРТАЖ

Бывшему командиру батальона одной из воинских частей Национальной гвардии Украины предъявлено подозрение в содействии дезертирству и незаконном пересечении государственной границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Помогал военнослужащему уйти со службы

По данным следствия, он вместе с гражданским лицом за 3500 долларов США помогал военнослужащему покинуть службу и выехать из страны.

Обоих задержали сразу после получения денег.

Задержание подполковника Нацгвардии
Подозрение объявлено под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона в рамках программы противодействия незаконному пересечению границы "Нелегальный туризм".

Что установило следствие?

Как отмечается, подполковник в сговоре с гражданским лицом организовал схему содействия самовольному оставлению места службы с последующей незаконной переправкой через государственную границу. Он обеспечивал беспрепятственный проезд через контрольно-пропускные пункты, вводя правоохранителей в заблуждение относительно законности перемещения лиц в приграничный район.

Задержание и подозрение

  • Передача средств задокументирована в рамках контроля за совершением преступления. Сразу после получения 3500 долларов США оба задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.
  • Во время обысков изъято 4900 долларов США (из них 3500 - неправомерная выгода), банковские карты, мобильные телефоны, носители информации и транспортные средства BMW 330D и BMW X5. Прокурор подал ходатайство об аресте изъятого имущества.
  • Действия подозреваемых квалифицированы как покушение на пособничество в дезертирстве и содействие незаконной переправке лиц через государственную границу.
  • По ходатайству прокурора им избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 266 тыс. грн.

Яка беха моднява))))
29.04.2026 11:12 Ответить
..а бус не сильно моднявий...Ну хто реально захоче на "нуль" дивлячись на це бидло? Риторичне питання.
29.04.2026 12:13 Ответить
Демпінгував справжніх хапуг, це не проходе даремно
29.04.2026 11:41 Ответить
Національна гвардія це мусора?
29.04.2026 12:28 Ответить
Один епізод.
29.04.2026 14:24 Ответить
срочна нужни билі деньгі..
29.04.2026 20:09 Ответить
 
 