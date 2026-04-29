Задержан экс-командир батальона, подполковник Нацгвардии. Его подозревают в содействии дезертирству и переправке через границу. ФОТОРЕПОРТАЖ

Бывшему командиру батальона одной из воинских частей Национальной гвардии Украины предъявлено подозрение в содействии дезертирству и незаконном пересечении государственной границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Помогал военнослужащему уйти со службы

По данным следствия, он вместе с гражданским лицом за 3500 долларов США помогал военнослужащему покинуть службу и выехать из страны.

Обоих задержали сразу после получения денег.

Подозрение объявлено под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона в рамках программы противодействия незаконному пересечению границы "Нелегальный туризм".

Что установило следствие?

Как отмечается, подполковник в сговоре с гражданским лицом организовал схему содействия самовольному оставлению места службы с последующей незаконной переправкой через государственную границу. Он обеспечивал беспрепятственный проезд через контрольно-пропускные пункты, вводя правоохранителей в заблуждение относительно законности перемещения лиц в приграничный район.

Задержание и подозрение