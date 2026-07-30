Вніс до "Оберегу" неправдиві дані про 21 військовозобов’язаного: повідомлено про підозру начальнику РТЦК на Чернігівщині. ФОТО

Повідомлено про підозру начальнику одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Чернігівської області, якого підозрюють у несанкціонованій зміні інформації в автоматизованій системі, вчиненій особою, яка мала право доступу до неї (ч. 1, ч. 3 ст. 362 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Хотів покращити показники

Як зазначається, у травні 2026 року посадовець, який виконував обов'язки начальника районного ТЦК та СП, вносив до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг" завідомо неправдиві відомості про мобілізацію громадян.

Так, використовуючи власний кваліфікований електронний підпис, він зазначав у системі, що військовозобов'язаних нібито призвали на військову службу та направили до бойової військової частини. Насправді жоден із них не був мобілізований, не проходив військову службу та не зараховувався до особового складу вказаної військової частини.

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Повідомляється, що в такий спосіб до реєстру внесли неправдиві відомості щодо 21 військовозобов'язаного. За версією слідства, посадовець робив це, щоб штучно покращити показники виконання мобілізаційного плану районного ТЦК та СП.

Що загрожує

В Офісі Генпрокурора зазначають, що порушення виявили під час службового розслідування.

Під час обшуків правоохоронці вилучили службову документацію, зокрема поіменні списки військовозобов'язаних, журнали направлень на військово-лікарську комісію, книги реєстрації наказів про призов, алфавітні книги мобілізованих, накази та відомості з інформаційної системи "Оберіг".

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Факт внесення неправдивих даних підтвердили й представники військової частини, до якої нібито були направлені ці громадяни. За офіційною інформацією, жоден із них до особового складу частини не зараховувався.

Посадовця затримали 23 липня 2026 року в Одесі. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у майже 2 млн грн. Заставу внесено.

Санкція ч. 3 ст. 362 КК України передбачає покарання до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років.

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