61 обыск и 15 подозрений: в ГБР обнародовали промежуточные результаты операции "Чесний призов"

В Государственном бюро расследований сообщили о промежуточных результатах операции "Чесний призов".

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

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Промежуточные результаты

В рамках 17 производств было проведено 61 обыск и предъявлено подозрение 15 лицам.

Двое фигурантов задержаны. Следственные действия охватили Киев и ряд областей в разных регионах страны.

"Операция объединила сразу несколько направлений работы. ГБР расследует незаконное вмешательство в реестр "Оберег", фиктивную мобилизацию и бронирование, содействие уклонению от военной службы, искусственное завышение показателей работы ТЦК, насилие в отношении гражданских лиц и сокрытие таких преступлений руководителями", - говорится в сообщении.

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Кому предъявлены подозрения?

О подозрении сообщили должностным лицам ТЦК и СП Киева, Киевской, Черкасской, Черниговской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой и Кировоградской областей, а также сотруднику правоохранительных органов.

В ходе обысков изъяты деньги, мобильные телефоны, военно-учетные документы, материалы из информационных систем и другие доказательства, которые могут подтвердить причастность должностных лиц и посредников к противоправной деятельности.

"Операция "Чесний призов" остается в активной фазе. В настоящее время продолжается анализ изъятых материалов, установление полного круга причастных лиц и проверка других возможных эпизодов.

Приведенные результаты не являются окончательными. Новую информацию ГБР будет обнародовать поэтапно - после завершения соответствующих следственных действий и в объеме, который не нанесет ущерба досудебному расследованию", - подытожили в Бюро.

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Чесний призов

Утром 30 июля сотрудники Государственного бюро расследований начали масштабные проверки в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки областного и районного уровней в рамках операции "Чесний призов", которую Бюро проводит совместно с командованием Генерального штаба ВСУ.

В ходе операции было раскрыто незаконное вмешательство в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов ("Оберіг") в Киеве.

В Кировоградской области в рамках операции "Чесний призов" разоблачили сотрудника районного ТЦК, который вместе с участковым офицером полиции вымогал ежемесячную плату у предпринимателей за непринятие мер по мобилизации их работников.

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