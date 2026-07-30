Продавали бронирование за $8 тыс.: задержаны сотрудник ТЦК и полицейский на Кировоградщине, - ГБР. ФОТО
В Кировоградской области в рамках операции "Чесний призов" разоблачили сотрудника районного ТЦК, который вместе с участковым офицером полиции вымогал ежемесячную плату у предпринимателей за непринятие мер по мобилизации их работников.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.
За 8 тыс. долларов они также предлагали оформить фиктивное бронирование путем внесения ложных данных в систему "Оберіг".
О ком идет речь?
Так, сотрудник одного из отделов Александрийского районного ТЦК и СП отвечал за внесение и обновление данных военнообязанных в электронной системе "Оберіг". Служебный доступ к системе он решил использовать для незаконного заработка.
К сотрудничеству он также привлек участкового офицера полиции, который хорошо знал местных предпринимателей и имел к ним доступ.
"Фигуранты требовали от предпринимателей ежемесячно платить за то, чтобы их наемных работников не мобилизовали. Кроме того, за 8 тысяч долларов США они обещали оформить фиктивное бронирование, внеся ложные сведения в систему "Оберіг", - рассказали в Бюро.
Задержание
Сотрудника ТЦК и полицейского задержали во время получения денег за незаконное бронирование. Передачу средств они организовали прямо посреди трассы.
После разоблачения фигуранты попытались скрыться, однако их задержали правоохранители.
В настоящее время проводятся обыски по местам их проживания.
Решается вопрос о предъявлении им подозрения в получении взятки.
Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Что предшествовало
Утром 30 июля сотрудники Государственного бюро расследований начали масштабные проверки в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки областного и районного уровней в рамках операции "Честный призыв", которую Бюро проводит совместно с командованием Генерального штаба ВСУ.
В ходе операции было выявлено незаконноевмешательство в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов ("Оберег") в Киеве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль